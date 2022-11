De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

osunahi@hotmail.com

Efeméride._ Alfonso Tiberio Cuarón Orozco, conocido en el mundo del cine como Alfonso Cuarón, nace en la Ciudad de México, el martes 28 de noviembre de 1961.

La frase._ Enrique Jardiel Poncela: “Los políticos son como los cines de barrio, primero te hacen entrar y después te cambian el programa”.

La curiosidad._ Alfonso Cuarón, como director de cine ha obtenido dos premios Óscar. El primero en el 2014 con la película Gravity y en el 2019 con el filme Roma. A ello se agregan otros premios internacionales que engrosan su brillante carrera profesional.

La pregunta._ Y se dio la marcha en favor de Andrés Manuel ¿Y? ¿Con esto veremos a un mejor Ejecutivo federal?

Rapidines._ Películas relacionadas con la Revolución Mexicana de 1910.

Agáchate maldito._ Andrés Manuel logró su objetivo de conseguir una espectacular cifra de asistentes a su marcha, la cual, nos recordó a las concentraciones a las que convocaba el PRI en sus mejores tiempos.

Cuartelazo._ Poco a poco, el poder empresarial está logrando que los sellos de advertencia que aparecen en los envases, respecto al grado de grasas, azúcares y sodio que contienen los productos, desaparezcan por completo. Mal harán las autoridades si las convencen.

El compadre Mendoza._ Quiérase o no, dentro del ánimo de Andrés Manuel y de su partido, el Senador Monreal se ha convertido en un dolor de cabeza, cada día más intenso y con serias amenazas de convertirse en un profundo cisma dentro del proceso de designación de la carta que jugará López Obrador para que busque convertirse en su sucesor.

El impostor._ A Ricardo Monreal se le acaba el tiempo para definir el camino que habrá de tomar para conseguir una candidatura presidencial para el 2024 fuera de Morena. A destetarse plenamente de López Obrador o de plano, se repliega a las decisiones de su supuesto amigo Presidente.

El principio._ Enojado porque la Suprema Corte de Justicia ha decretado como inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en contra de los defraudadores fiscales y contrabandistas, el Presidente ha hecho un llamado a las fiscalías para que no le hagan caso a la determinación del máximo tribunal de justicia del país, en una equivocada y censurable rebeldía de parte del Ejecutivo federal.

Enamorada._ Poco a poco se hunde en el pantano de la impunidad, al igual que miles de casos, el crimen de dos sacerdotes y un guía turístico en la población serrana de Cerocahui, Chihuahua. Claro, no tarda mucho para que el polvo del olvido ciudadano entierre el caso.

Juana Gallo._ Los que dejan la economía informal como empresarios, de inmediato, se dan cuenta que la formalidad les exige una tramitología de informes a la autoridad, muy costosa, ya que es el mismo zapato para todos, sin importar el tamaño de la empresa. Ya nomás les falta exigir que el emprendedor pase al SAT a firmar semanalmente, cual reo en libertad condicional.

La bandida._ Suena imposible de creer, que un letrado como Rocha Moya declare que la inminente fábrica de amoniaco en las inmediaciones de Ohuira, solo contaminará “un poquito” al importante humedal ¿Será que su grado académico no es de doctor sino de “dotor”? Digo, por aquello de la falta de la C de conocimiento.

La cabeza de Pancho Villa._ El Gobernador Rocha Moya, al igual que los de antes, dice que no sabía que sus secretarios cuentan con fuero y que integró a Benítez Torres a su administración para no poner en riesgo la gobernabilidad en Mazatlán. Al igual que los de antes, Rocha Moya está convencido de que los ciudadanos no pensamos, no razonamos ¡igualito que los de antes.

La cucaracha._ Un nuevo gerente general es presentado ante la sociedad mazatleca como gerente de Jumapam. Se trata de un ingeniero de nombre Jorge González, con experiencia, según dicen, en puesto similar en Nogales, Sonora, un municipio con la mitad de los habitantes de Mazatlán, ubicado en zona montañosa. Es decir, nada que ver con las condiciones del puerto.

La generala._ En todo Mazatlán, el Presidente Municipal no encontró ningún perfil profesional que encajara en las exigencias de la gerencia de Jumapam y lo mismo está sucediendo con otros centros de mando de la paramunicipal, los cuales, se están asignando a gente venida de otras plazas.

La soldadera._ Si el Presidente Municipal Édgar González ya decidió que la estatua de José Alfredo Jiménez no será reubicada en la llamada Glorieta del Corazón, no se sabe qué espera para ordenar que se retire lo que se había edificado en dicho sitio.

La sombra del caudillo._ El Alcalde Édgar Augusto, nos hace saber que pedirá 130 millones de pesos para salir de los compromisos del 2022 ¡Ah caray! Una prueba más de la mala administración del hoy protegido por el Gobernador.

La vida del general Villa._ En mi juventud fui muy pobre. Pero después de muchos años de trabajo, dinero, empeño y sacrificio...he dejado de ser joven.

Los de abajo._ No es lo mismo decirte te deseo buenas noches que te deseo, buenas noches.

Pancho Villa y la Valentina._ Le dice el director del colegio a la mamá de Pepito: “Señora, mañana debe presentarse usted y el papá del niño a las ocho de la mañana.” “¡Ay director! ¿y no es suficiente con que me acompañe mi esposo?”

Revolución._ Melón y Melames celebraron el aniversario de la Revolución Mexicana. Melón inauguró el monumento a Zapata y Melames el coloso de la Revolución.

¡Viva Zapata!_ ¡Salud! Por las que no son difuntas y que andan por la vida pene y pene.

¡Vámonos con Pancho Villa!_ Llega un tipo al puesto de revistas. “Señor ¿tiene el pájaro loco?” “No, pero si quiere me lo alboroto”.

Villa cabalga._ Niñas, no todo es uñas y pestañas. También hay que ponerse desodorante.

Corte._ El que es panzón, aunque lo fajen. Es lo que dice el refrán y bueno, Andrés Manuel cabe en él y no perdió la oportunidad de que la manifestación callejera es su mole.