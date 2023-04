Portada._ Va de nuevo para el personal de Aseo y Limpia del municipio.

Efeméride._ El jueves 17 de abril de 1902, en la ahora CDMX, nace Juan Mario Torres Bodet, mejor conocido como Jaime Torres Bodet.

La frase._ James Baldwin: ”Es casi imposible convertirse en una persona educada en un país tan desconfiado de la mente independiente”.

Curiosidades._ Jaime Torres Bodet fue un distinguido intelectual. Ocupó diversos cargos dentro del gobierno federal. En dos ocasiones fue Secretario de Educación Pública, Secretario de Relaciones Exteriores y Director General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. Obtuvo premios nacionales e internacionales, entre ellos, el Premio Mazatlán de Literatura en el año 1966. Agobiado por el cáncer, decidió suicidarse el lunes 13 de mayo de 1974.

La pregunta._ Andrés Manuel afirma que el INAI no sirve para nada. Yo le pregunto: ¿Tan inservible como la mayoría legislativa sometida y al servicio de la ocurrencia presidencial?

Rapidines._ Listado de títulos de poemas logrados por Jaime Torres Bodet.

Agosto._ Los partidos políticos están haciendo hasta lo imposible para lograr que las normas electorales y las entidades encargadas de aplicarlas se ajusten a los intereses partidistas y no al aseguramiento de un juego democrático limpio.

Ambición._ El combate a la corrupción, implica, entre otras cosas, que el gobierno tenga puertas abiertas, pero don Andrés Manuel actúa en forma contraria. No le gusta rendir cuentas de sus actos; es por ello, que con la vergonzosa complicidad del legislativo, ha colocado en estado de inhabilitación al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

Amor._ A pesar de que por lo menos de forma, se le abrió un proceso penal a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, por su responsabilidad en la muerte de 40 migrantes, el Presidente de la República lo sigue defendiendo, calificándolo como un personaje responsable y digno de toda su confianza.

Civilización._ Semarnat ha repartido como barajitas permisos para el comercio informal sobre el malecón y las playas, en las cuales el número de comerciantes y prestadores de servicios estorban el disfrute de la ciudadanía.

Continuidad._ Cantidades millonarias invirtió el gobierno de Calderón en la llamada Estela de luz y en una larga barda en las instalaciones de lo que se suponía, sería la refinería Bicentenario, ubicada en Tula, Hidalgo. Dos hechos sobre los cuales, los panistas fingen demencia.

Dédalos._ La Diputada Merary Villegas, la dirigente estatal de Moren en Sinaloa, descobija las intenciones de su partido, y obviamente del Gobernador, de meterse en el control de las universidades. Nada que les importa romper cacicazgos, sino tomar el dominio de una apetitosa veta electoral.

Fuga._ En un afán hasta enfermizo, y en obvia trama con el Gobernador Rocha Moya, el Diputado Feliciano Castro insiste en reformar la ley orgánica de la UAS con el propósito de regresar al voto universal para elegir al Rector. Es decir, volver a las costosas campañas financiadas con recursos de origen nunca explicados.

El puente._ Se reconoce que la Semana de la Moto es un evento redituable para el municipio, sin embargo, perjudica al llamado turismo familiar que se reportaba como segmento nacional importante y que llegaba en Semana de Pascua, con mucha mayor capacidad de gastos que los visitantes de Semana Santa.

La colmena._ La guerra de cifras, en torno al recién concluido período vacacional, entre líderes empresariales y funcionarios públicos, está a la orden del día. Al inicio de la llamada Semana de la Moto, el titular de la dependencia municipal que se supone, impulsa la actividad económica del puerto, declaró, que dicho evento arrojaría una derrama económica de 800 millones de pesos. Nomás faltó que dijera que esto se lograría gracias a su gestión.

Lied._ El Delegado de Vialidad y Transporte en Mazatlán, Ernesto Sandoval Landeros, prometió meter en cintura a los conductores ruidosos, especialmente a los que laboran en el transporte público. Hasta ahora, lo anunciado por el funcionario no ha pasado de la categoría de bravata busca reflectores. Calladito se vería más bonito el popular “Morro”.

Música oculta._ La oferta hospedaje informal ya le dio un llegue al sector hotelero. El tema es serio, ya que se coloca en situación de incertidumbre a una actividad formal que genera miles de empleos directos e indirectos.

Mediodía._ Preocupantes las constantes noticias de personas desaparecidas. Y ante el problema, las autoridades permanecen calladas y en ocasiones, presumen de un Sinaloa en paz.

Nunca._ “Gordo ¿podemos pasar este fin de semana sin discutir?” “Por supuesto mi amor. Nos vemos el lunes muy temprano”.

Octubre._ “Amiguita, no te expongas tanto al sol”. “¿Por qué no?” “Porque tu cuerpo está lleno de plástico”.

Paz._ “Listo señor. Ya está su encargo”. “O.k. ¿Cuánto debo?” “Son 500 pesos”. “Pero si no te tardaste tanto“. “Se cobra por lo que se sabe no por el tiempo del trabajo”. “¡Qué vas a saber!” “¡Claro que sé señor! Por ejemplo, que usted anda con la vecina de la esquina”. “Esté ¿cuánto me dijiste que te debo?”

Ríos._ Pregunta en clase de ginecología. “Maestro ¿puedo quedar embarazada si me meten un susto?” “Pues depende de quién se lo meta, señorita”.

Ruptura._ Melón y Melames pusieron negocios. Melón empobreció y Melames bien rico.

Soledad._ Que inventen 20 géneros o más; al final, solo se podrá elegir entre el ginecólogo y el urólogo. Hasta ahora, no hay de otra.

Túnel._ Una boda es una tragedia en dos actos: civil y religioso.

Corte._ En tirar la piedra y esconder la mano, es especialista el Gobernador Rocha Moya, por lo menos, así lo demuestra con el caso de la UAS.