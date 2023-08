osunahi@hotmail.com

Portada._ En memoria del maestro Antonio López Sáenz.

Efeméride._ El sábado 21 de agosto de 1948, fallece en la ciudad de México, María del Carmen Serdán Alatriste.

La frase._ William Arthur Ward: “El educador mediocre habla. El buen educador explica. El educador superior demuestra. El gran educador inspira”.

Curiosidades._ María del Carmen Serdán Alatriste, poblana de nacimiento, fue una destacada activista del movimiento de la Revolución Mexicana junto con su madre y sus hermanos Aquiles, Máximo y Natalia. Fue colaboradora de los diarios El hijo del Ahuizote y del Diario del hogar, alentando la causa Maderista y la igualdad de las mujeres. María del Carmen sobrevivió al movimiento revolucionario y murió a la edad de 73 años.

Condolencias._ Dos apreciados amigos nos dijeron adiós. Ambos ligados al Instituto de Cultura Mazatlán. El maestro Toño López Sáenz y don Porfirio Herrera. Mi afecto a sus dolientes.

La pregunta._ ¿Qué espera Santiago Creel para declinar en favor Xóchitl?

Rapidines._ Mujeres que lucharon en el movimiento anti reeleccionista encabezado por Francisco I. Madero y algunas de ellas también pertenecieron al movimiento feminista.

Alberta Leyva._ Buena la frase del escritor norteamericano William Arthur Ward y en ella no encaja el encargado de los nuevos libros de texto, Max Arriaga. Es un mediocre, porque habla y habla, sin que concrete explicaciones y dé probanza a sus afirmaciones, y mucho menos, inspira.

Carlota López._ No mentir, es uno de los postulados de la 4T, mismo que Max Arriaga se pasó por el arco del triunfo, al asegurar que en la elaboración de los libros de texto, participaron un poco más de un millón de docentes ¡De lengua me como un taco!

Celsa Magno._ El priista Enrique de la Madrid Cordero, quien figuró en la planilla del gobierno de Enrique Peña Nieto, administración que se distinguió por la escandalosa corrupción, hoy se dice preocupado por rescatar al país del caos en el que se encuentra, según su apreciación. Lo curioso, es que no mostró tal mortificación a lo largo de los años que colaboró con Peña Nieto.

Concepción García._ Los reportes económicos del país revelan que el segmento de la economía informal es muy alto. En ese sentido, los ayuntamientos pueden realizar esfuerzos para convertir a los comerciantes ambulantes y prestadores de servicios en empresas formales, exigiéndoles en el otorgamiento y renovación de permisos, su alta ante el SAT como contribuyentes.

Delfina López._ Con inspecciones de calle, el Seguro Social, también rescataría a decenas de trabajadores que colaboran con comerciantes informales. Pero no, a los señores no les gusta sudar para cumplir con su trabajo.

Elena Molina._ Beatriz Paredes quien busca llevarse la diana del Frente Amplio por México para convertirse en candidata presidencial en el 2024, asegura que la única forma de combatir la corrupción, es acercarse a la ética por parte de quienes gobiernan; lo dice, después de que ha sido parte del PRI, fuente de origen de la corrupción que ha carcomido al país.

Elia Salazar._ Aseguraban los del Frente Amplio por México que pretendían lograr la participación de la ciudadanía no partidista en la elección de su propuesta a la contienda electoral del 2024. La gente se manifestó rápidamente en favor de Xóchitl y hoy, los priistas junto con panistas recalcitrantes, buscan la forma de tronarla para darle paso a Beatriz Paredes. En su salud lo hallarán.

Filomena del Valle._ “¡Sé que me engañas, morena! Pero no importa, te seguiré siendo fiel.” Más menos así me suenan las quejas de Marcelo Ebrard, ante lo que él considera deslealtades de su partido.

Guadalupe Narváez Bautista._ La Secretaria de Turismo, Estrella Palacios, como todo joven, tiene sueños de largo alcance, como el de internacionalizar turísticamente a Mazatlán. Desgraciadamente para sus aspiraciones, le asignaron el puesto y le encasquetaron colaboradores, salvo contadas excepciones, que no tienen ni la menor idea del negocio turístico.

Genoveva Vázquez._ Jumapam, enemigo jurado de la imagen turística del puerto. Y no hay poder que les ponga freno.

Hermila Galindo._ Apuntados por la presidencia municipal para el 2024, bajo el manto del Gobernador: Estrella Palacios, Édgar González, Carlitos Escobar, Fernando Pucheta. Fuera de ese paraguas: Juan Carlos Patrón. Los del PT dicen respaldar a Memo Romero y por los panuchos, ya dijo presente, Juan Alfonso Mejía ¡Y eso que el municipio está tronado!

Ignacia Vázquez._ Calles llenas de basura e invadidas por aguas negras; equipamiento urbano deteriorado, desorden extremo en la vía pública y en la operación de negocios que están bajo la supervisión municipal. Hechos que de ninguna manera dan para pensar que el Alcalde Édgar González merece la reelección.

María Espíritu del Campo._ No te resistas, seguro te va a gustar, pues ya eres mayorcita. La sabrás apreciar y una vez por semana, de Dios te vas a acordar ¿De qué hablamos? De la misa.

María Narváez Bautista._ Las mujeres y el súper poder de decirte “Tú sabrás”. Y te dejan como imbécil pensando en cuál pendejada te descubrieron.

Modesta González._ No intentes ponerle freno, agárralo sin temor, cuanto más gordo más bueno y cuanto más largo, mejor ¿Qué es? El plátano.

Paulina Maraver._ Menos bla, bla y más glu, glu. Mejor mua, mua, para luego ¡Ah! ¡Mm! ¡Ah! ¿No sé si me explico?

Piedad García._ ¿En qué se parece un pedo al celular? En que en el momento que suena, nadie sabe de quién es.

Rosa Narváez Bautista._ Va un provechoso ejercicio que les ayudará a mejorar el movimiento de lengua. “El cielo está parangaricutirimicuarizado ¿quién lo desparangaricutirimicuarizará? El desparangaricutirimicuarizador que lo desparangaricutirimicuarize, buen desparangaricutirimicuarizador será”.

Virginia Valdez._ Los lunes siempre me siento enfermo. Necesito una buena caguamicina. ¡Ah que buena medicina!

Corte._ Dicen que cuando el río suena, agua lleva. Y sí, cada día crece más el rumor de que a Xóchitl no la dejarán llegar.