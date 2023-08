osunahi@hotmail.com

Portada._ Al voluntariado del albergue Rancho de los niños.

Efeméride._ El 7 de agosto del 2004, en la CDMX falleció el director de cine mexicano, Ismael Rodríguez Ruelas.

La frase._ Enrique Tierno Galván: “Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal”.

Curiosidades._ Ismael Rodríguez se inició en el mundo del cine a los 12 años de edad. Fue actor, sonidista, anotador, guionista y director. A los 22 años cumplidos, dirigió su primera película, titulada ¡Qué lindo es Michoacán! Su actor favorito fue el inmortal Pedro Infante con el que realizó filmes de época como Nosotros los pobres, Pepe El Toro, Los tres huastecos, El seminarista, entre otras.

Condolencias._ Va para los deudos del apreciado restaurantero Víctor Robles.

La pregunta._ ¿Cuántas acciones administrativas gubernamentales de corte represivo le esperan a Xóchitl Gálvez?

Rapidines._ Van los títulos de algunas películas dirigidas por Ismael Rodríguez.

Ánimas Trujano._ Por lo que se ve, Xóchitl Gálvez, para el Presidente de la República, se ha convertido en tema de importancia nacional, al cual le dedica una buena parte de su jornada diaria; tiempo que debería enfocar en asuntos que traen revuelto al país.

ATM A toda máquina._ En Colombia, detuvieron a un hijo del Presidente Gustavo Petro, por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La reacción de Petro ha sido ejemplar; nada de que son ataques de los conservadores, simplemente declaró, respecto al actuar de la Fiscalía: “...no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso”.

Cuando lloran los valientes._ Querer sacar de la manga una acción de gobierno de gran calado, es una enorme irresponsabilidad, como es el caso del almacén farmacéutico del que habló Andrés Manuel, tal vez, llevado por el gran fracaso de su administración en el tema de salud.

El hombre de papel._ De los libros de texto de educación básica, me quedo con el hecho de los errores elementales que presentan, lo cual refleja que no hubo trabajo editorial responsable y profesional.

El ogro._ Propone el dirigente nacional del PAN, quemar los nuevos libros de texto, pero no plantea con qué material, apegado a los nuevos planes de estudio, serían sustituidos.

Dos tipos de cuidado._ Xóchitl Gálvez, conocida ya como La señora X y convertida en el coco de Andrés Manuel y los morenistas, estará el día de hoy en el puerto, en uno de los salones del Centro de Convenciones. Los “morenos” la menosprecian, pero no dejan de hablar de ella. Por algo será.

La cucaracha._ No dudo de los alcances científicos de Claudia Sheinbaum, pero también me queda claro que políticamente no tiene personalidad propia y hace hasta lo imposible por actuar como una réplica de Andrés Manuel, argucia que le ha servido para encabezar las encuestas dentro de su partido.

La Oveja negra._ Ante el desplazamiento forzado de lugareños serranos hacia zonas urbanas, lo único que se le ocurre al gobierno estatal es implementar brigadas de auxilio tipo campaña política. Despensas, medicamentos básicos y demás, cuando lo que realmente se ocupa es mantener presencia de fuerza en las comunidades afectadas.

Los hermanos del hierro._ Para el Gobernador los medios solo difunden chismes. Para el señor, las noticias sobre los enfrentamientos en la sierra de Sinaloa Municipio, son exageraciones de los periodistas, ya que en Sinaloa reina la paz. No cabe duda, el poder los hace iguales.

Los tres García._ Una de tantas dependencias de membrete de la administración municipal mazatleca es la Dirección de Ecología. Existe en la nómina y hasta ahí.

Con todo y eso, la titular se aventó la puntada de crear El Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable.

Los tres huastecos._ Entiendo que resolver el problema del drenaje en Mazatlán es muy complicado y costoso; tanto, como la falta de compromiso de los directivos con su encargo y con el municipio.

No desearás a la mujer de tu hijo._ A diferencia de otras administraciones, en esta temporada vacacional, el jefe del departamento de Aseo Urbano, no implementó brigadas de limpieza a temprana hora del día. Tal vez el referido piensa que la ciudad se despierta a la hora que él sale a trabajar; bueno, dizque.

Nosotros los pobres._ Corrió en las redes sociales un video que mostraba la supuesta colocación de un sanitario privado para la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Lo denunciado me recordó, que por lo menos hasta Jorge Abel, cada Alcalde que llegaba, una de las primeras cosas que ordenaba, era el reemplazo del mobiliario del baño privado de la oficina de presidencia.

Pepe El Toro._ “El burro es el único animal mamífero que es venenoso.” “¡Ah caray! ¿Por qué?” “Porque no hay nadie que le aguante un piquete”.

¿Qué te ha dado esa mujer?._ El marido a su esposa, “¿Oye vidita, siempre me has querido?” “Sí vidita, siempre te he querido”. “¿Y siempre me has tenido en tu pensamiento?” “Sí vidita siempre te he tenido en mi pensamiento”. “¿Y nunca me has sido infiel?””¡Ay, pero que preguntón te has vuelto!”

Ratero._ Mi mujer me dijo: “¡Ya vi cómo miras a esa gorda nalgona!” “Para nada mi vida. A la única gorda que miro es a ti”. Hasta ahí me acuerdo y heme aquí en esta cama de urgencias.

Sobre las olas._ “¿Quieres saber un dato interesante? La ch y la ll dejaron de ser parte del abecedario”. “¡Me eva la ingada!”

Tizoc._ “Hola muñeca. Podemos ir a cenar hoy en la noche. Acabo de descubrir un restaurante muy bonito cerca de tu casa”. “Me parece perfecto. Y si está cerca de mi casa, nos regresamos y aquí te comes el postre”. “Recuerda que soy diabético”. “Y pendejo también”.

Ustedes los ricos._ ¿Qué hace una mujer cuando el marido se muere? Domesticar otra bestia.

Vuelven los García._ Todo hermano se interesa por una hermana, sobre todo, si esa hermana es de otro.

Corte._ “Cada loco con su tema”. Es lo que propone el refrán y no está mal. Lo malo, es enajenarse en un asunto, como es el caso de Andrés Manuel con Xóchitl.