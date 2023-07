Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, insistió en que los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sí son violencia política en razón de género, por lo que irá a los tribunales para que sea inscrito en el registro de personas sancionadas por violencia política.

“Esto que hace el presidente en contra de mí es violencia. Me voy a ir a los tribunales y le voy a ganar, y va a tener que ser inscrito en la lista de violentadores, porque decir que soy un globo que inflan, decir que soy un títere de hombres, es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecha”, declaró Xóchitl Gálvez.

La senadora aseguró que López Obrador está usando todo el poder del Estado en su contra y réplica las actitudes que algún vez realizó el expresidente Vicente Fox.

“El presidente me está echando todo el poder del Estado, todo, eso de lo que él se quejó y que decía que los Presidentes no deberían, eso del ‘cállate chachalaca’ a Fox, él lo está replicando todavía más grave”, advirtió.