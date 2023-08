osunahi@hotmail.com

Portada._ A los jóvenes que celebraron el Día Internacional de la Juventud, realizando labores sociales voluntarias.

Efeméride._ En la comunidad de Culiacancito, municipio de Culiacán, Sinaloa, el martes 14 de agosto de 1973, nace Jared Borgetti Echavarría, estrella del futbol mexicano.

La frase._ Maquiavelo: “La política no tiene relación alguna con la moral”.

Curiosidades._ En la página electrónica de Wiki Sinaloa, se cita un artículo de don Carlos H Hubard, publicado en la revista Presagio del mes de junio de 1978, en el cual, nos cuenta que el miércoles 14 de agosto de 1895, los rosarenses armaron tremenda manifestación popular, para mostrar su disgusto en contra del gobierno local que trató de imponer un impuesto por la tenencia de perros, gravamen que finalmente fue derogado.

Condolencias._ Para los Domínguez Kelly. Va también para los deudos del ex boxeador Lencho Benítez.

La pregunta._ ¿En qué país pensará Andrés Manuel cuando asegura que en México, hay un sistema de salud para todos, eficiente y suficiente?

Rapidines._ Va una limitada lista de destacados futbolistas sinaloenses, al igual que Jared Francisco Borgetti Echavarría.

Alan Medina._ Lo que menos ocupa este país, es que sus gobernantes desobedezcan los ordenamientos legales. Sin embargo, Andrés Manuel no piensa lo mismo y manda al demonio a leyes y juzgadores.

Alberto Medina._ Datos de analistas financieros y de entidades del ramo, acreditan con buenas calificaciones el manejo de la economía nacional. Méritos que bien podría presumir el Presidente de la República en lugar de estar peleando hasta con su sombra. Tuvo todo para inscribirse en la historia como un gran Presidente, pero optó por el conflicto.

Christian Valdez._ Xóchitl Gálvez no la tiene fácil, pues se enfrenta a la ira presidencial y al repudio de los sectores ultraderechistas del Frente Amplio por México, los cuales, harán hasta lo imposible por cerrarle el paso hacia la candidatura por la Presidencia de la República.

Érick Gutiérrez._ Para Max Arriaga el responsable de los nuevos libros escolares, los errores que se observan en los textos no son faltas sino áreas de oportunidad. Igual para el Gobernador Rocha Moya, los desplazados de las zonas rurales no son expulsados por los violentos, sino gente que se viene a las ciudades en busca de oportunidades.

Francisco Rodríguez._ La bancada legislativa del PT subió una iniciativa para que la tasa del IVA se reduzca al 10 por ciento y se genere un IVA suntuario del 21 por ciento para productos como cigarros, botanas, bebidas embriagantes, jugos y néctares, entre otros. ¡Qué tal!

Gilberto Sepúlveda._ Por otra parte, del grupo legislativo de Morena, surgió una propuesta del Diputado Manuel de Jesús Baldenebro, para que los trabajadores del sector privado reciban 30 días de aguinaldo en lugar de una quincena. Dado los tiempos políticos, muy probablemente se apruebe.

Héctor Moreno._ La ex atleta olímpica Ana Guevara, hoy presidente de la Comisión Nacional del Deporte, se ha convertido en enemiga jurada de los deportistas de élite que están buscando un lugar en la próxima olimpiada.

Jesús Ricardo Angulo._ Varios jugadores extranjeros de béisbol profesional, fueron cachados con actas de nacimiento chuecas que los acreditaba como mexicanos. Delito grave. Vamos a ver cómo reaccionan las autoridades. De hecho, ameritan una deportación inmediata.

Jesús Alberto Angulo._ Mientras que el sistema público de salud se encuentra en la ruina, Andrés Manuel se cumplió el capricho de comprar lo que queda de Mexicana de Aviación, armando una nueva empresa estatal, que al paso del tiempo, se convertirá en un barril sin fondo o de plano, un costoso fracaso. Al tiempo.

Javier Güémez._ La convención de la Asociación de Cruceros de Florida y del Caribe se realizará en nuestro puerto el próximo mes de noviembre. Buen evento sin duda, y tanto fue el entusiasmo de la Secretaria de Turismo Estrella Palacios, que aseguró que estamos abriendo la puerta para convertirnos en uno de los puertos de arribo de cruceros más importantes del mundo. Aspiraciones legítimas que flotan sobre las aguas negras que corren sobre las calles del puerto.

Jesús Isijara._ El protagonismo de Protección Civil, cualquier chico rato se aventará la puntada de prohibir caminar por el malecón, por aquello de los calores.

Luis Romo._ Otra más de los de PC fue declarar como lugar de alto riesgo de derrumbes, la parte frontal de La Cueva del Diablo, y justo frente a este sitio, se encuentra una de las glorietas cuyo barandal de protección está en ruinas.

Mario Osuna._ Ayer decidí hacer vida sana y empecé por eliminar los embutidos. Solo huevos pasados por agua y un cereal. Mi mujer se extrañó y le dije que quería vivir más. Y la respuesta: “¿Más que quién? ¿Más que yo? ¿Y para qué quieres vivir más? ¿Es que acaso tienes otra? Y luego se soltó llorando” Y heme aquí, desayunándome un par de huevos con mucho aceite, tocino, salchicha y jamón.

Omar Bravo._ “No quieras pasarte de viva ¡Reconoce que tengo un don!” “Pues será el sereno, pero el único don que te conozco, es el viejillo que te mantiene”.

Óscar Dautt._ “Cariño, puse ‘Tupene’ de contraseña en el ‘feis’ y me sale ‘demasiado corta’. ‘Pues fíjate que yo puse ‘Minovia’ y me salió ‘demasiado fácil’”.

Ozziel Herrera._ A propósito del rebrote del Covid, el sida nos puso condón, el Covid nos tapó la boca. Ya veremos en la próxima pandemia que agujero nos tapan.

Paul Aguilar._ No es lo mismo decir un pájaro de alto vuelo que el pájaro de tu abuelo.

Raúl Sandoval._ “¡Eres un codo duro! Jamás me has invitado a comer”. “Pues te invito unos tamales de costillitas ¿qué te parece?” “¡Cara dura! Sabes que soy vegetariana”. “Pues te comes las hojas y todo mundo contento”.

Rodolfo Cota._ Se escribe “Qué hora es”. Y se dice: “Quiorason”.

Corte._ “Cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde”. Dicho constatado por los deportistas de élite, menospreciados por Ana Guevara.