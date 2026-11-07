Ni la abundancia de recursos ni el manejo sostenible garantizan ingresos dignos para quienes viven de la pesca. Desde el pulpo maya de Campeche hasta otras pesquerías del mundo, la evidencia apunta a un problema de fondo: quién controla la comercialización, quién asume los costos y quién se queda con el valor del mar.

En septiembre, el mar de Campeche fue generoso. Frente a Ciudad del Carmen, algunas lanchas regresaron con hasta 350 kilos de pulpo, y las que pasaron tres días en altamar, con 400. Pero el precio bajó hasta 100 pesos por kilo, mientras el combustible para llegar a más de 100 kilómetros de la costa seguía presionando las ganancias. Más mar no significó más dinero. Esa es la paradoja de nuestras costas: el mar produce alimento valioso en abundancia, pero muchas de las personas que lo sacan del agua viven al día. Entonces, ¿dónde se queda esa riqueza? El primer indicio viene del otro lado del planeta. Si seguimos la pista de 15 especies de pepino de mar desde Fiyi y Kiribati hasta las tiendas de China vamos a encontrar que, con las “especies baratas”, los pescadores recibían en promedio la mitad del precio final; con las “más caras”, menos del 10 por ciento. La mayoría de los pescadores desconocían los precios de destino. Cuanto más vale lo que sale del mar, menor es la parte que se queda en la orilla. La segunda pista desmonta una idea común: que más peces significan pescadores prósperos. Los datos hablan por sí solos. Se estima que en entre 36 y 67 por ciento de los países, el ingreso promedio de la pesca probablemente no alcanza el salario digno mínimo (el que cubre alimentación, vivienda, ropa, salud y educación). En esos países viven entre 69 y 95 por ciento de los pescadores del mundo. Aun con todas las pesquerías en su rendimiento máximo sostenible, el ingreso seguiría sin alcanzar hasta en 49 países, que reúnen al 70 por ciento de los pescadores. En el Golfo de California, incluso con ese manejo, el exceso de embarcaciones dejaría el ingreso por persona bajo la línea de pobreza. Un mar sano es necesario, pero no suficiente. Importa cuánto se pesca, pero también cómo se reparte la riqueza. El pulpo maya (Octopus maya), endémico de la plataforma de Yucatán, sostiene una de las pesquerías más importantes del Golfo de México. Durante la temporada, empresarios yucatecos llegan hasta Isla Arena, en Campeche, para comprar la captura y exportarla. Y cuando el precio cae, la explicación también viene de lejos. “La baja en el precio de este molusco es por una contracción internacional, no nada más es la parte mexicana”, explicó a Diario de Yucatán Enrique Sánchez Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Yucatán.

Entre intermediarios y costos ecológicos y económicos