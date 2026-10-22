El centro de la gala internacional ‘Despertares’, del bailarín mexicano Isaac Hernández, es el movimiento del cuerpo humano, de manera distinta entre mujeres y hombres, que resulta una celebración de su plasticidad que llega a niveles que resultan increíbles, y también a la belleza de sus movimientos.

Con bailarines procedentes de distintas compañías del mundo: American Ballet Theatre; San Francisco Ballet; Teatro alla Scala de Milán; Yoann Bourgeois Art Company; Mariinsky Ballet; Lightbalance, y artistas internacionales invitados, el mexicano Isaac Hernández puso en escena Despertares 2026. Esta fue la décima segunda edición de Despertares, gala internacional de ballet clásico, danza contemporánea, tap, danza urbana, creada y dirigida artísticamente por el bailarín mexicano.

Segundo acto

El segundo acto inició con “Don Quijote” que bailaron Skylar Brandt y Denys Cherevychko, con coreografía de Marius Petipa, y música de Ludwig Minkus. Siguió la participación de Mr. Kriis, que bailó “How Long Must I Wamder”, con coreografía de él mismo y música de Nina Simone. Vino después “Caravaggio” que ejecutó Roberto Bolle junto a Maria Khoreva con coreografía de Mauro Bigonzetti y música de Bruno Moretti. La pieza estableció una relación entre danza y pintura, tomando como referencia el dramatismo visual asociado con la obra del pintor italiano. Luego Jasmine Jimison y Esteban Hernández bailaron “Hurry Up We Are Dreaning”, con coreografía de Justin Peck. Después Isaac Hernández y Skylar Brandt interpretaron un fragmento de “Otelo”, con coreografía de Lar Lubovitch, y música de Elliot Goldenthal. Le siguió el número que presentó Bayley Graham, “Rhythm Is My Business”, con coreografía de él mismo. El sonido producido por los pies se convierte en un instrumento musical. Vino después “My Way”, que ejecutaron Isaac Hernández y Esteban Hernández, con coreografía de Stephan Toss y la música de la canción “My Way” que canta Frank Sinatra. Y luego vino el cierre con “Finale”, con la participación del elenco completo que participó en la gala. La música “Impossible” de Lion Babe.

Despertares 2026

La gala Despertares 2026 reunió a un conjunto de grandes y reconocidos bailarinas y bailarines del ballet clásico, de la danza moderna, la danza experimental, el tap y el breakdance. En este espectáculo, como lo ha sido en otros años, se pudo ver distintas tradiciones coreográficas, con muy distintas músicas, dialogar y compartir. El centro del espectáculo es el movimiento del cuerpo humano, de manera distinta entre mujeres y hombres, que resulta una celebración de su plasticidad que llega a niveles que resultan increíbles, y también a la belleza de sus movimientos.

Elenco