En Despertares 2026, Isaac Hernández, su organizador, abre el programa de mano con: “Dedico este programa a mis padres, que dieron el ballet a mi vida; a todos mis hermanos, con quienes he compartido momentos especiales; a mi hermana Emilia, por su trabajo resiliente y visionario; a mi hermano Abraham, que, aunque ya no está con nosotros, llevo siempre en mi corazón. A quienes han creído en Despertares y con su confianza y generosidad han hecho posible que este proyecto tenga continuidad en nuestro país. Y, especialmente, a todo el público que me acompaña esta noche”.
La de 2026 fue la décima segunda edición de Despertares, gala internacional de ballet clásico, danza contemporánea, tap, danza urbana, creada y dirigida artísticamente por el bailarín mexicano Isaac Hernández.
El espectáculo reunió a bailarines procedentes de distintas compañías del mundo: American Ballet Theatre; San Francisco Ballet; Teatro alla Scala de Milán; Yoann Bourgeois Art Company; Mariinsky Ballet; Lightbalance, y artistas internacionales invitados.
El espectáculo abrió con Olivier Mathieu, quien presentó “Approach 17. Opening. The Unreachable Suspension Point”, una pieza construida alrededor de una escalera y un trampolín. Con música de Philip Glass, el bailarín convirtió la gravedad, las caídas y los impulsos del cuerpo en elementos coreográficos.
Después, Isaac Hernández y Maria Khoreva interpretaron un fragmento de “Le Corsaire”. Del lenguaje experimental y acrobático de Mathieu se pasó a la precisión técnica del ballet clásico. Hernández mostró, como siempre, precisión, potencia y capacidad expresiva. Khoreva hizo gala de una técnica refinada y gran presencia escénica.
El siguiente número fue el de Nicola Wills y Tars Vandebeek que ejecutaron “Two People in Love Never Sahke Hands”, con música de Joep Beving y coreografía de Wills. Siguió Jasmine Jimison y Esteban Hernández, que bailaron “Soirées Musicales” con coreografía de Helgi Tómasson y música de Benjamin Britten. La presencia de Hee Seo y Thomas Forster en “Romeo y Julieta” permitió recuperar el carácter narrativo y romántico del ballet, con coreografía de Kenneth MacMillan y música de Sergei Prokofiev.
En su turno, Hannah Ekholm y Faye Stoeser ejecutaron Splice con coreografía de Ekleido y música de Floating Pointscon, y vestuario de George H. Wale. Y luego Isaac Hernández, Alina Cojocaru y Nicola Wills bailaron “Act II Pas de Deux – Giselle”, en coreográfica de Akram Khan, que introduce una atmósfera más contemporánea que la tradicional lectura romántica de la obra. El vestuario es de Tim Yip.
El primer acto se cerró con la participación de “Lightbalance”, con los bailarines Mykyta Shevchenko, Dmytro Kretsu, Kyrylo Trubichyn, Anastasiia Kopylova y Cynthia Reid, y la coreografía de Mykyta Shevchenko. Sus trajes luminosos y sus efectos visuales, transformaron el escenario en un espacio de imágenes móviles. La música también amplió el espectro de la gala, incorporando referencias al pop y al reguetón, incluido Bad Bunny.
Despertares 2026
Dirección artística: Issac Hernández
Producción: Emilia Hernández
Bailarines: American Ballet Theatre: Isaac Hernández; Skylar Brandt; Thomas Forster; Hee Seo; San Francisco Ballet: Esteban Hernández; Jasmine Jimison; Mariinsky Ballet: Maria Khoreva; Yoann Bourgeois Art Company: Olivier Mathieu; Scala Theatre de Milán: Roberto Bolle; Lightbalance: Anastasiia Kopylova; Cynthia Reid; Dmytro Kretsu; Kyrylo Trubichyn; Mykyta Shevchenko: Artistas internacionales invitados:Alina Cojocaru; Bayley Graham; Tars Vandebeek; Denys Cherevychko; Faye Stoeser; Hannah Ekholm; Mr. Kriss; Nicola Wills.
Coreógrafos: Marius Petipa; Nicola Wills; Helgi Tómasson; Kenneth MacMillan; Ekleido; Akram Khan; Mykyta Shevchenko; Mr. Kriss; Mauro Bigonzetti; Justin Peck; Lar Lubovitch; Bayley Graham; Stephan Toss.
Música: Adolphe Adam; Césare Pugni; Leó Delibes y Riccardo Drigo; Joep Beving; Benjamin Britten; Sergei Prokofiev; Floating Points; Vincenzo Lamagna; Adolphe Adam; Benson Boone; Justin Bieber; Bad Bunny; Ludwig Minkus; Nina Simone; Bruno Moretti; Elliot Goldenthal; Frank Sinatra; Lion Babe.