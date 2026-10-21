La de 2026 es la edición decimosegunda de ‘Despertares’, gala internacional de ballet clásico, danza contemporánea, tap, danza urbana, creada y dirigida artísticamente por el bailarín mexicano Isaac Hernández.

En Despertares 2026, Isaac Hernández, su organizador, abre el programa de mano con: “Dedico este programa a mis padres, que dieron el ballet a mi vida; a todos mis hermanos, con quienes he compartido momentos especiales; a mi hermana Emilia, por su trabajo resiliente y visionario; a mi hermano Abraham, que, aunque ya no está con nosotros, llevo siempre en mi corazón. A quienes han creído en Despertares y con su confianza y generosidad han hecho posible que este proyecto tenga continuidad en nuestro país. Y, especialmente, a todo el público que me acompaña esta noche”. La de 2026 fue la décima segunda edición de Despertares, gala internacional de ballet clásico, danza contemporánea, tap, danza urbana, creada y dirigida artísticamente por el bailarín mexicano Isaac Hernández. El espectáculo reunió a bailarines procedentes de distintas compañías del mundo: American Ballet Theatre; San Francisco Ballet; Teatro alla Scala de Milán; Yoann Bourgeois Art Company; Mariinsky Ballet; Lightbalance, y artistas internacionales invitados.

Primer acto