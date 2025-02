Desprecio, una historia con dos versiones

Desprecio (Reino Unido, 2024) es una serie de siete capítulos dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, suyo es también el guión con base en la novela de Renée Knight, publicada en 2015.

En la narración se entretejen varias historias, en particular la de Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett) y la de Stephen Brigstocke (Kevin Kline). La trama se construye a partir de la existencia de dos versiones de los hechos que se cuentan, la de ella y la de él.

Stephen, profesor retirado que ha quedado viudo, se dedica a difundir su versión para destruir a Catherine, que no puede evitar la agresión y ver cómo el mundo que ha construido se derrumba.

El hijo de Stephen, Jonathan (Louis Partridge), murió hace algunos años en Italia al salvar a un niño de ahogarse. El dolor de Nancy (Lesley Manville), la esposa de Stephen, por la muerte de Jonathan fue tal que se mudó a su habitación y vivió allí como una reclusa hasta que murió de cáncer.

Catherine es una documentalista casada con Robert (Sacha Baron Cohen), cuyo trabajo consiste en lavar fortunas a través de donativos a organizaciones de caridad. Su hijo de 25 años, Nicholas (Kodi Smit-McPhee) es una decepción para ambos padres, aunque ninguno lo admite. Vende aspiradoras en una tienda de electrodomésticos y tiene un problema con su adicción a las drogas.

Stephen, ya jubilado, comienza a revisar las pertenencias de su esposa y encuentra algunas fotografías que tomó su hijo antes de morir. Y, al fondo de un cajón del escritorio, un manuscrito que Nancy había escrito basado en las fotos, al que titula El perfecto extraño, el libro pretende contar la historia de lo que ocurrió entre la mujer de las fotos y su hijo, antes de que se ahogara.

A partir del texto y las fotografías, Stepehn culpa a Catherine de la muerte de su hijo Jonathan. Y con ese material se propone destruir a Catherine e inicia su operativo de venganza. Publica El perfecto extraño, que escribe su esposa, como si fuera de él. Distribuye copias entre quienes conocen a Catherine. Consigue que Nicholas, el hijo de ésta, lea el libro. Stephen logra deshacer a Catherine y su mundo.

Ella, ya derrotada, se presenta en casa de éste para que escuche lo que realmente pasó. Ella no sedujo a su hijo, él la violó por horas con una gran violencia. En el cuarto del hotel estaba dormido su hijo Nicholas, que en ese entonces tenía 5 años. Lo tenía que proteger de la posible acción violenta de Jonathan. Él y su esposa sabían que su hijo era violento y abusador, pero lo niegan y protegen.

Alfonso Cuarón, con Desprecio, entra al mundo de las series como ya lo han hecho otros directores, entre ellos Woody Allen, David Lynch, M. Night Shyamalan, Steven Soderbergh, Ridley Scott y Francis Ford Coppola. El mexicano ha comentado que filmar series y películas son dos cosas muy distintas.

He leído reseñas muy críticas del trabajo de Cuarón en esta producción, con las que no estoy de acuerdo. A mí la narración de la serie me parece muy bien construida y logra mantener el suspenso y la tensión. Me parece bueno el trabajo que realizan Blanchett y George. La serie me pareció interesante y un buen trabajo cinematográfico.

Desprecio

Título original: Disclaimer

Producción: Gran Bretaña, 2024

Creador: Alfonso Cuarón

Dirección: Alfonso Cuarón

Guión: Alfonso Cuarón en base a una novela de Renee Knight

Fotografía: Emmanuel Lubezki

Música: Finneas O’Connell

Actuación: Cate Blanchett, Leila George, Kevin Kline, Louis Partidge, Lesly Manville, Sacha Baron Cohen (...)