El cineasta mexicano Alfonso Cuarón fue ovacionado por más de seis minutos en el estreno mundial de su serie Disclaimer en la categoría Fuera de Concurso del Festival de Cine de Venecia 2024.

El director de películas como Gravity y Roma presentó la primera parte de esta serie que se basa en la novela homónima escrita por Renée Knight.

“Leí el libro e inmediatamente pensé en una película pero no sabía cómo hacerlo porque me resultaba demasiado larga y no era posible. Años después, cuando pude releer la novela, pensé en este formato”, dijo Cuarón en la rueda de prensa del festival.