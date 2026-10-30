Detrás de cada trámite por una persona desaparecida hay una familia intentando sobrevivir

La Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas busca proteger derechos y resolver problemas cotidianos de las familias, pero la burocracia, la falta de sensibilidad y la descoordinación institucional pueden convertirla en una nueva carga. Simplificar el procedimiento también es una forma de no revictimizar.

“Las autoridades no se sensibilizan ante lo que vivimos todos los días [...] Hay muchas cosas que ustedes no ven cuando se les llevan documentos para solicitar una Declaración Especial de Ausencia; detrás de ese documento hay muchísimas cosas que están en juego” (1). Las palabras de Sonia, madre buscadora, deberían resonar entre las autoridades que, desde distintas instituciones, intervienen en los procedimientos de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas (DEAPD). Estas son un llamado a las personas juzgadoras, asesoras jurídicas, fiscales y servidoras públicas de distintos ámbitos. Pero, ¿a qué reflexiones convocan estos sentipensares? (2) y ¿qué nos dicen -qué nos enseñan- sobre la manera en que está funcionando esta herramienta jurídica? En principio, nos advierten que detrás de una solicitud de DEAPD no sólo hay un expediente, un documento o un trámite pendiente; existe una familia intentando resolver su vida mientras busca a un ser querido que se encuentra desaparecido. La DEAPD surgió de la lucha de las propias familias y como una respuesta frente a los obstáculos jurídicos y burocráticos que se producen a partir de una desaparición. Es una figura jurídica que tiene como propósito proteger los derechos de la persona desaparecida y los de su familia en aspectos importantes como la patria potestad; la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes; el patrimonio (casas, cuentas bancarias, bienes, deudas, seguros); acceso a la seguridad social; y diversos trámites que este texto no alcanza a enlistar e imaginar. A través de esta, una persona juzgadora en materia familiar establece medidas claras que indiquen cómo proteger esos derechos y qué acciones deben tomar las autoridades o particulares. Sin embargo, poco se habla de este procedimiento y, por lo general, se pierde de vista que cuando una persona desaparece, su familia, además de la búsqueda, tiene que enfrentar y resolver muchos otros asuntos relacionados con el ámbito familiar, escolar, patrimonial, de seguridad social y otras cuestiones de la vida cotidiana que suelen complicarse. Ante esto lo que ocurre en muchas ocasiones es que quienes intervienen en los casos no miran más allá del expediente, del papel; haciendo de este trámite una nueva carga para las familias. Pensemos en, al menos, tres aspectos clave sobre los que vale la pena reflexionar para mejorar su funcionamiento.

La burocracia es uno de los enemigos a vencer

En primer lugar, debemos hacer de la Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas un procedimiento realmente accesible en toda su extensión. A pesar de que tendría que ser una vía ágil, está siendo compleja porque no siempre responde a las necesidades de las familias (3). Las personas abogadas tenemos una gran responsabilidad que va más allá de conocer la ley, también debemos cuestionar las prácticas burocráticas que hemos normalizado y preguntarnos cómo hacer estos procedimientos más sencillos, accesibles y ágiles. Se han presentado casos en los que la familia solo cuenta con la copia simple de un acta de nacimiento, y por ellos las personas defensoras públicas no inician el trámite de la DEAPD hasta que les proporcionen una copia certificada. Entonces, comienza otra travesía que implica dejar de trabajar para acudir al registro civil (muchas veces lejano), trasladarse, gastar y esperar. Todo esto mientras continúa la búsqueda, las responsabilidades cotidianas, el desgaste y angustia que implica la desaparición. Entre tanto, algunas familias prefieren no iniciar el trámite. ¿Las personas defensoras públicas no podrían confiar en lo que la familia les dice, iniciar el procedimiento con una copia simple del acta y permitir que sea la persona juzgadora quien solicite posteriormente el acta certificada? En estos casos es indispensable potenciar los principios de máxima protección, celeridad y gratuidad que rigen esta figura legal para evitar trasladar a las familias cargas burocráticas y formalistas que las instituciones tienen -o deberían tener- capacidad de resolver. Bajo la misma reflexión situamos las sentencias sobre DEAPD. Se requieren decisiones más concretas y con lenguaje sencillo, sin transcripciones extensas de artículos y en las que sea fácil entender para las familias qué decidió el juzgado, cuáles son las consecuencias y qué medidas deben tomar las autoridades o instituciones involucradas. En segundo lugar, necesitamos hablar de formación en DEAPD y sensibilización de personas servidoras públicas e instituciones privadas. Frente a la desaparición, las familias quedan al cuidado de hijas, hijos, nietos, nietas, sobrinas, sobrinos. Deben enfrentar deudas, resolver asuntos escolares y administrativos, proteger bienes y realizar trámites. Y muchas veces estos asuntos se complican porque quien debería autorizar un procedimiento, realizar un pago o tomar una decisión es precisamente la persona desaparecida. Esto se da, en parte, por la falta de conocimiento sobre la posibilidad de atender estos problemas a través de la declaración especial de ausencia, pero también por la insensibilidad de quienes operan las instituciones. Algunas familias han llegado a escuchar en una oficina: “Necesito que me traigas a quien desapareció” para poder realizar el trámite. Esto es indignante y revictimizante.

Urge mayor coordinación entre instituciones y personas servidoras públicas