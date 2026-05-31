Detrás del homenaje: el magisterio mexicano en el mercado laboral

En México, más de 2 millones de docentes sostienen el sistema educativo nacional en condiciones laborales profundamente desiguales. Aunque la docencia es una de las profesiones más feminizadas del país, las mujeres siguen concentradas en los niveles educativos con menores salarios y menor reconocimiento económico

El pasado 15 de mayo, México celebró el Día del Maestro. La fecha se instauró por decreto presidencial en 1917, a iniciativa de los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca Lobatón, quienes argumentaron ante el Congreso Constituyente que el país, recién salido de la Revolución, necesitaba un día específico para reconocer a quienes formaban a sus ciudadanos. El Presidente Venustiano Carranza firmó el decreto el 23 de noviembre de ese año y la primera celebración se realizó el 15 de mayo de 1918, hace ya 108 años. Hoy, quienes están en las aulas frente a grupo son mayoritariamente mujeres profesionistas, con jornadas más cortas que el promedio nacional y una brecha de género interna que se agranda conforme sube el nivel educativo que imparten. Este es el retrato del magisterio mexicano según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) más reciente del Inegi. De acuerdo con datos del Inegi, en México, para el ciclo escolar 2024-2025 había alrededor de 2 millones 62 mil 615 docentes de todos los niveles educativos, lo que representa cerca del 3 por ciento de toda la población ocupada del país. Es un universo grande, pero también muy específico: la edad promedio del magisterio ronda los 42 años, por encima de la mediana nacional de personas ocupadas, y el 90.6 por ciento de quienes dan clases tiene al menos una licenciatura terminada.

La mayor parte del magisterio se concentra en educación básica (preescolar, primaria y secundaria)

La distribución por nivel educativo revela algo más: la mayor parte del magisterio se concentra en educación básica —preescolar, primaria y secundaria—, mientras que la docencia en media superior y superior representa una fracción menor. No es un detalle estadístico: cada nivel tiene una composición de género distinta y, sobre todo, condiciones salariales muy diferentes.

El rostro femenino del salón de clase

La docencia es, en términos estadísticos, una de las profesiones más feminizadas del país. Es un patrón con raíces históricas: se remonta al siglo 19, cuando los gobiernos liberales abrieron la docencia a mujeres, en parte porque se les podía pagar menos que a los hombres. Historiadoras de la educación han documentado que, ya a finales del siglo 19, más del 60 por ciento del personal docente en las escuelas municipales de la Ciudad de México eran mujeres, muchas sin título profesional, contratadas precisamente porque “salían más baratas que sus colegas titulados” (“La Centena: una radiografía a la feminización del magisterio desde la historia”). Más de un siglo después, el patrón persiste. La feminización, además, no es homogénea: crece hasta volverse casi total en preescolar y disminuye conforme sube el nivel educativo. Cuanto más cercano está el nivel al cuidado infantil —y, no por casualidad, más asociado socialmente a “lo femenino”— mayor es la proporción de mujeres frente a grupo, pasando del 92.1 por ciento de mujeres en preescolar al 46.6 por ciento de maestras en niveles universitarios y de enseñanza superior.

Salarios docentes

Aquí aparece la primera paradoja: de acuerdo con los datos de la ENOE al cuarto trimestre de 2025, el sueldo promedio de los profesionales de la educación ascendió a 13 mil 124 pesos mensuales, uno de los más bajos entre las diez áreas de conocimiento medidas, por debajo de Ingeniería, Tecnologías de la Información o Administración. Pero el ingreso mensual no cuenta toda la historia. Las y los docentes en México trabajan, en promedio, alrededor de 30 horas a la semana, una jornada más corta que las 40 a 48 horas típicas del resto del mercado laboral. Cuando el ingreso se ajusta por horas trabajadas, el panorama cambia: 104.7 pesos por hora, en comparación con 72.2 pesos de otros profesionistas. La docencia paga relativamente bien por hora, pero ofrece pocas horas. Esa distinción, que casi nunca aparece en el debate público sobre los salarios magisteriales, es clave para entender qué tipo de empleo representa realmente dar clases en México.

Mayoría no significa avances en paridad

Que la docencia sea una profesión mayoritariamente femenina no significa que sea una profesión donde las mujeres ganen lo mismo que los hombres. Las mujeres ganan, en promedio, 13 mil 457 pesos mensuales, frente a los 16 mil 449 pesos que reciben sus colegas hombres. El patrón es consistente con un fenómeno bien conocido en estudios de mercado laboral: en profesiones feminizadas, los puestos jerárquicamente más altos —y mejor pagados— suelen estar ocupados por hombres. En el magisterio mexicano, eso se traduce en que los hombres son mayoría en educación media superior y superior, donde los salarios son mejores, y minoría en preescolar y primaria, donde son menores. La feminización del aula convive con una segregación vertical que reproduce, dentro del gremio, el mismo patrón del mercado laboral general.

Dar clases no paga lo mismo en todo el país