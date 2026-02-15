Donde el Estado no registra, la ciudadanía documenta: fosas clandestinas, crisis forense y resistencia ciudadana

Ante la lamentable carencia de un registro oficial de fosas clandestinas por parte del Estado, es fundamental la existencia y actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas

El 10 de febrero de 2026 se publicó una nueva actualización de la información sobre fosas clandestinas en México hasta el año 2024, en la Plataforma Ciudadana de Fosas. Dicha plataforma es una herramienta tecnológica impulsada por Artículo 19 México y Centroamérica, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Esta actualización busca fortalecer el acceso público a información clave sobre uno de los fenómenos más graves vinculados a la crisis forense, de desaparición y de violencia por la que atraviesa nuestro país. La creación de la Plataforma Ciudadana de Fosas respondió a la ausencia de una versión pública del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, cuya elaboración corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con las fiscalías estatales, conforme a la legislación vigente. Aunado a que en 2024 la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) retiró de su sitio web el “Mapa de hallazgos de fosas clandestinas, un panorama a nivel nacional, estatal y municipal”, cuya información era alimentada por la FGR y las fiscalías locales entre el periodo de 2006 hasta el 30 de abril de 2023. Ante la lamentable carencia de un registro oficial de fosas clandestinas por parte del Estado es fundamental la existencia y actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas.

¿Cuál es la información que se puede consultar?

La información que integra la plataforma proviene de fuentes oficiales y fuentes abiertas. Incluye registros obtenidos de la prensa internacional, nacional y local; de fiscalías y servicios forenses estatales, y de la Fiscalía General de la República FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda CNB, a través de solicitudes de acceso a la información pública. En esta actualización se podrán consultar hallazgos de fosas clandestinas que abarcan el periodo de 2006 hasta diciembre de 2024, también estarán disponibles en el repositorio digital las solicitudes de información y respuestas institucionales. La plataforma permite conocer el número de fosas clandestinas por entidad y municipio, el número de cuerpos, restos y/o fragmentos óseos, y, cuando fue posible, el sexo de las víctimas. El procesamiento de esta información evidenció importantes discrepancias entre las cifras reportadas por distintas autoridades, lo que refleja la falta de interoperabilidad y coordinación entre instituciones federales y estatales, y dificulta dimensionar con certeza la magnitud de la crisis forense en el país. Los datos provenientes de la prensa, son fundamentales para contrastar y evaluar la información oficial tan fragmentada y cada vez menos accesible ante la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Nueva sección: Diagnóstico Forense

En esta actualización, la plataforma incorpora la nueva sección titulada “Diagnóstico Forense”, centrada en la situación de los cuerpos bajo resguardo del Estado en fosas comunes, Servicios Médicos Forenses (Semefos) y panteones ministeriales. Este diagnóstico documenta el abandono forense en México y recoge la experiencia de colectivos de búsqueda de Coahuila, Jalisco, Morelos, Ciudad de México, Chihuahua y Guanajuato, así como el trabajo del colectivo Regresando a Casa Morelos. Además del informe descargable, la sección incluye 19 tarjetas de identificación forense ilustradas, elaboradas durante procesos de exhumación en Tetelcingo y Jojutla por parte de las familias buscadoras, quienes por desgracia se han convertido en las expertas forenses ante la negligencia del Estado. El diagnóstico forense subraya la importancia de distinguir entre fosas clandestinas y fosas comunes. Las primeras se definen como sitios donde uno o más cuerpos o restos humanos fueron enterrados o semienterrados de forma anónima o ilegal con la intención de ocultar evidencia, mientras que las fosas comunes son espacios formales, bajo resguardo del Estado, destinados al entierro legal de cuerpos no identificados o no reclamados. Esta diferenciación es clave para entender las responsabilidades estatales involucradas.

Los hallazgos principales y la opacidad institucional de la información