El Alcalde que no sabía gobernar

“Ni el peor de los munícipes priistas, panistas o petistas gobernó tan mal. Es más, cualquiera de ellos se ve como un estadista ante ‘El Químico’. Quizá quienes lo conocen muy bien desde hace mucho tiempo sabían que lo que ahora muestra es lo que era o, por el contrario, estén sorprendidos de su cambio de personalidad. Hay algunas versiones de lo segundo. Amigos suyos- dicen- lo desconocen. Es otro”.

Mientras el Gobernador Rubén Rocha sigue administrando la escasez republicana de la 4T y no puede entregar grandes obras, sin que esto lo mine ante la aceptación mayoritarias de los ciudadanos sinaloenses según las encuestas conocidas, en Mazatlán hay un Alcalde en fuga permanente.

Baste contar sus ausencias en las sesiones del Cabildo y contabilizar sus infructíferos e injustificados viajes para darse cuenta que gobernar es un enorme fardo sobre sus espaldas. Es evidente que no tiene ni la menor idea de lo que es la administración pública, ni el menor sentido de la responsabilidad. Lo suyo es la frivolidad.

Cuesta trabajo recordar a un Presidente Municipal mazatleco tan incompetente y vacuo. Vamos, ni el defenestrado Rodríguez Pasos; este, por lo menos, en el poco tiempo que estuvo en la Alcaldía pavimentó la avenida Carlos Canseco, desde hace varios años una de las más importantes en la zona de mayor desarrollo urbano del municipio.

Ni el peor de los munícipes priistas, panistas o petistas gobernó tan mal. Es más, cualquiera de ellos se ve como un estadista ante “El Químico”.

Quizá quienes lo conocen muy bien desde hace mucho tiempo sabían que lo que ahora muestra es lo que era o, por el contrario, estén sorprendidos de su cambio de personalidad. Hay algunas versiones de lo segundo. Amigos suyos- dicen- lo desconocen. Es otro.

Pero lo más importante no es eso, sino que este personaje haya tirado por la borda la acumulación de un tiempo histórico que recogió decenas, quizá centenas, de luchas sociales- obreras, universitarias, campesinas, precaristas, desalojados, etc.- y democráticas por la libertad de expresión, de derechos humanos y electorales encabezadas por las izquierdas e, incluso, por la derecha democrática en Sinaloa. Esta es la verdadera traición. Este es el más grave y doloroso de los desperdicios de las históricas luchas mazatlecas por tener un mejor municipio y un mejor País. Por azares del destino se montó en una acumulación histórica que no le correspondía a él.

Pero el Alcalde huidizo no está consciente de eso porque no participó en esas luchas de las izquierdas y de los liberales democráticos que vienen por lo menos desde los 70. Las desconoce. Y es que él se sumó a la lucha electoral tan solo a finales de los 90 en la campaña de Armando Galván cuando, gracias al envión de Cuauhtémoc Cárdenas, el ya fallecido arquitecto ganó una diputación federal para el PRD. Es decir, empieza a participar muy tardíamente en las luchas políticas mazatlecas, casi a los 50 años. Y no es que a esta edad no se pueda iniciar un compromiso político, sino que la tardanza en este caso parece explicar una ausencia de convicciones sociales y políticas de lucha, sustancias infaltables en cualquier militante real.

No obstante, el Alcalde turista es un claro ejemplo de cientos, quizá miles de individuos que, al igual que en el PAN entre el 2000 y 2012 se incrustaron de manera oportunista en los partidos políticos para vivir del presupuesto público.

Pero, además de seguir la recomendación del “Tlacuache” Garizurieta, quien acuñó la máxima de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, la cual ha sido respetada rigurosamente por generaciones de políticos mexicanos de todos los partidos, “El Químico” la hace sin decoro alguno, el bato ni la malicia. Las aguas le llegan a los aparejos y él sigue subiéndose al avión para viajar siempre muy bien acompañado, según nos revelan las redes sociales.

El Alcalde, por si faltara algo, además de dejar al garete crecientes demandas ciudadanas por mejores servicios y seguridad pública, que sin duda es lo más importante para el municipio, está golpeando como ninguno, incluso más que Estrada Ferreiro, la imagen política y el atractivo electoral de Morena en Sinaloa. La percepción de que la corrupción que inunda al gobierno de la 4T mazatleco es más arrasadora que en un huracán nivel 5, ha permeado todos los círculos sociales.

Si nos guiamos por las declaraciones del Diputado Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, recientes y pasadas, quizá se están dando pasos tanto en el Congreso como en Morena para legalmente desplazarlo del Ayuntamiento mazatleco, pero las del Gobernador no son siempre consistentes. De repente pareciera que su postura es dejar que termine su periodo. Así que no sabemos qué pueda pasar.

Por lo pronto, la 4T y el Presidente López Obrador están experimentado una seria crisis de credibilidad por el caso Ayotzinapa que, de profundizarse, lo cual es muy probable, dañaría a Morena en el conjunto del País. Y como este partido depende mucho de lo que hacen López Obrador y el Gobierno federal es mejor que a nivel local y estatal hagan mejor las cosas si no quieren poner en peligro el 2024.