En la mesa del Congreso local está el tema de la despenalización del aborto, y ya empezó a mover las voces, y fue la Diputada federal sinaloense de Morena, Yadira Marcos, quien hizo un llamado a los grupos religiosos para que permanezcan al margen de la discusión.

Un partido sin estructura

El dirigente de Morena en Sinaloa ya dijo que hay una militancia muy activa y entusiasta, pero de esa militancia no se trata todo, se requiere de una estructura en el partido y esa no la han podido construir en siete años en Sinaloa.

Se sabe que Morena ha arrasado en las elecciones a nivel nacional, pasó lo mismo en Sinaloa el 2021, pero no nos engañemos, estructura no existe y el entonces delegado y Senador, Américo Villarreal Anaya, solo vino a proyectarse para contender por la Gubernatura de Tamaulipas, porque su trabajo en la entidad fue nulo.

Si Morena quiere salir adelante sin el PAS, tiene que crear una estructura, para después fortalecerla, lo cual no se hace de la noche a la mañana, pero nunca la han querido hacer.

¿Por qué? Es muy sencillo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sabe que si no hay partido, nadie puede robárselo, finalmente el partido es él, el que decide todo es él, el único problema es que cuando se vaya desaparecerá Morena con él.

Tampoco es como que el PAS quiera soltar tan rápido la coalición que le daría la oportunidad de llegar a cargos federales y tampoco es como que la gente siga creyendo que se va a liberar a la UAS del partido, pero ya era hora de que el partido más grande de México saliera del limbo en Sinaloa.

Que lo logren, no se sabe, es un fuerte rumor de pasillo que Héctor Melesio Cuén Ojeda ha amenazado con dejar su puesto de secretario porque no lo dejaron meter a su equipo completo en Gobierno, rumor que en todo este tiempo no ha muerto, por lo que creemos que es real, sobre todo por el ego del eterno Rector.