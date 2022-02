Diputada Yadira Marcos llama a grupos religiosos a no intervenir en discusión sobre el aborto en Sinaloa

La diputada federal sinaloense Yadira Santiago Marcos hizo un llamado a los grupos religiosos para que permanezcan al margen de la discusión sobre la despenalización del aborto en Sinaloa.

Santiago Marcos pidió respeto por los temas jurídicos que competen al poder legislativo, y recordó a los grupos religiosos que al pedir respeto hacia la ideología de la iglesia, ellos tampoco deben medirse en temas de orden jurídico.

“Pedirle a la iglesia que respete y no se meta así como ellos no que terceras personas se metan en la ideología de la iglesia, pues que ellos también no se metan en temas jurídicos legislativos que les compitan a los congresos locales y los congresos federales ”, afirmó Yadira Marcos.

La legisladora morenista explicó que con la despenalización del aborto lo que se busca es que las mujeres tengan el poder de decidir si quieren o no tener el producto de un embarazo.

Ya que en las primeras semanas de gestación no se ha formado el bebé y el producto aún no tiene vida.

“Cuando la mujer toma la decisión, por algún motivo cree que no va a poder tener el producto, en este caso porque todavía no es un bebé, es un producto que no tiene vida, tenga la decisión de poder hacerlo”, sostuvo.

Santiago Marcos puso de ejemplo la legalización de la mariguana y el alcohol, dos sustancias que resultan altamente adictivas y que a pesar de estar permitidos, no todas las personas las consumen.

Argumentó que el hecho de despenalizar el aborto no implicaría que todas las mujeres abortaran como consecuencia directa.

“Está legalizada la mariguana, está legalizado el alcohol y no por eso todo el mundo es mariguano o es alcohólico, una cosa es que si se aprueba el aborto no todas las mujeres vamos a abortar”, afirmó.

En septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que los estados reconozcan la vida humana desde la concepción, con lo anterior emitió una sentencia que obliga a los estados a despenalizar el aborto.

Actualmente en el Congreso del Estado de Sinaloa se están realizando parlamentos abiertos para escuchar el sentir de la ciudadanía respecto al tema.