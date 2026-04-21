El Alto Comisionado de DH de la ONU podría confundirse en México

La reducción acelerada de homicidios intencionales en México convive con desapariciones, fosas clandestinas, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, feminicidios y otras violencias extremas. La caída estadística abre preguntas de fondo sobre impunidad, subregistro, control territorial criminal, heterogeneidad regional y posibles sustituciones de la violencia, en un contexto donde las víctimas siguen describiendo una realidad de barbarie.

Suponemos que la noticia de la reducción inusitada de homicidios intencionales en México debe provocar enorme impacto en el señor Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. No es para menos: registrar una caída mayor al 40 por ciento en año y medio, luego de más de tres lustros bajo epidemia de homicidios, es, a primera vista, una noticia extraordinaria. Pero quizá el visitante podría confundirse, dado todo lo que escuchará en voz de las víctimas, la sociedad civil organizada y el periodismo, y quizá también desde cúpulas empresariales y líderes de sectores productivos diversos, entre otras voces diferentes a la del poder público.

¿Cómo conciliará el señor Türk las noticias oficiales que muestran la mayoría de los delitos en franca caída, con los testimonios sobre la experiencia de quienes viven la inseguridad en los territorios, relacionada, por ejemplo, con la extorsión, las desapariciones, el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado, los feminicidios, los transfeminicidios, los asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos, representantes de las iglesias y líderes políticos, el robo masivo en carreteras y la conflictividad socioambiental vinculada a intereses de la delincuencia organizada?

Para que el Alto Comisionado conociera en verdad la experiencia en los territorios, desde luego el mejor ángulo sería visitarlos. No sucederá, entiendo, pero es así: nada sustituye la mirada en el lugar de los hechos. Nuestra mirada hacia el terreno está atravesada por la investigación, precisamente con base empírica, y hemos publicado una aguda y a la vez dolorosa fotografía del entrelazamiento de las atrocidades: Geografías de la crueldad https://seguridadviacivil.ibero.mx/wp-content/uploads/2026/03/geografias_de_la_crueldad.pdf

Aun en el caso de que el visitante fuera dueño de una sensibilidad, escucha y retención excepcionales, es inimaginable la carga de información que recibirá en su visita e, insisto, podría confundirse: estará ante lecturas diferentes e incluso contradictorias de la realidad. Supongo que desde esa alta función esto es común, pero puedo afirmar que las contradicciones que hoy presenta México, de cara al mundo, no lo son. Por un lado, las fuentes oficiales reportan que casi todos los delitos caen; por el otro, las no oficiales incluyen decenas de miles de denuncias y testimonios que narran atrocidades masivas, al punto que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU afirmó que existen indicios bien fundados de que aquí se cometen crímenes de lesa humanidad.

Y es que las preguntas brotan: si la impunidad de los homicidios sigue arriba de 90 por ciento; si el Ministerio Público solo emite “resoluciones favorables” en 1 de cada 125 delitos -proporción que no incluye sentencias condenatorias-; si la cifra oscura se ha mantenido casi 15 años por encima de 90 por ciento; si se ha registrado el hallazgo de una fosa al día en promedio; si nadie sabe cuántas personas asesinadas hay en estas; si están registrándose hasta 40 personas desaparecidas diarias; si tenemos una crisis forense con más de 70 mil cuerpos y restos acumulados; e incluso si no hay evidencia publicada que haya comprobado, con los métodos aceptados, el impacto de los programas sociales en la tendencia de los homicidios, entonces, ¿cómo explicar la dramática caída de la violencia homicida?

Pues bien, hemos construido varias posibles respuestas. Acabamos de dar a conocer un segundo documento que ofrece siete hipótesis: Menos homicidios, más preguntas