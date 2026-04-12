El archivo temporal, una causa de impunidad: 9 de cada 10 delitos sin castigo en México

Es como “pausar” el caso, pues no se concluye definitivamente: se mantiene en espera hasta que se encuentren pruebas que permitan seguir el proceso penal. El problema es que, si bien esta figura jurídica cumple la función de dirigir recursos hacia aquellos casos que sí tienen las condiciones para investigar, la mayoría de las fiscalías tienen los cajones a punto de explotar y año con año siguen enviando casos nuevos al archivo.

Solo uno de cada diez delitos denunciados en México termina con una sentencia o solución efectiva. Detrás de esta grave insuficiencia institucional hay muchas razones. Una de ellas —como veremos en este artículo— es el archivo temporal. En teoría, esta figura permite pausar investigaciones que carecen de pruebas; sin embargo, se ha convertido en un cajón sin fondo donde se acumulan desde robos hasta homicidios.

El 17 de marzo, México Evalúa presentó el reporte Radiografía de la Impunidad, 2024 y la plataforma Data Justicia. En ambos evaluamos los niveles de impunidad en los estados de la República a partir de las diferentes salidas que ofrece el sistema de justicia penal (SJP).

Nuestra nueva metodología posibilita evaluar las entradas y salidas al SJP, los estancamientos o cuellos de botella dentro de los procesos y, en su extremo opuesto, los casos que quedan sin una respuesta y, por lo tanto, implican impunidad.

Nuestro índice arrojó que el promedio nacional es de 89.42 por ciento de impunidad. Es decir, solo uno de cada 10 casos que entran a fiscalías tiene alguna resolución efectiva.

Para poder calificarla como “efectiva”, el caso iniciado debe concluir por medio de una sentencia o alguna resolución que utilice justicia alternativa, como la suspensión condicional del proceso o los mecanismos de solución de controversias (MASC).

Más de dos tercios de las entidades tienen niveles de impunidad por encima del promedio nacional. Las que destacan negativamente por sus resultados altos son: Jalisco, Morelos, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México.

En estos estados menos de cinco casos de cada 100 tienen soluciones efectivas.

Dicho de otro modo, 95 por ciento de los ciudadanos no obtienen justicia cuando acuden a las fiscalías a levantar denuncias.

Por su parte, Michoacán, Nayarit, Yucatán, Puebla y Querétaro son los estados con los niveles de impunidad más bajos.

Los resultados favorables de estas entidades se explican por dos razones: el uso constante de justicia alternativa, principalmente MASC, y el bajo uso del archivo temporal.

En los siguientes párrafos hacemos un acercamiento al archivo temporal, que es una de las respuestas más frecuentes que dan las fiscalías. Equivale a dejar los casos abandonados en un cajón o en bodegas llenas de papeles.