Ahora que está de moda en los medios la incursión rusa en Ucrania, acaso conviene reflexionar en estos puntos. https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-sun-tzu Compilación de César Juárez. 41. Si el enemigo está seguro en todos los puntos, prepárate para su ataque. Si tiene una fuerza superior, evítalo. Una buena huida a tiempo puede evitarnos males mayores, debemos saber retirarnos. 42. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad; cuando las trampas se mueven, aparentar inactividad. Si nuestro enemigo nos subestima, le habremos ganado antes de que se dé cuenta. 43. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cientos de batallas. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria que ganes también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. El conocimiento de nuestras debilidades y las debilidades de nuestro adversario, nos llevará de una forma segura hacia la victoria o la derrota. 44. Si la lucha asegura la victoria, entonces debes luchar, incluso si el gobernador lo prohibe; si la lucha no asegura la victoria, entonces no debes luchar incluso por orden del gobernante. Las grandes batallas se libran antes de que estas empiecen, pues sin una preparación correcta ya habremos perdido antes de salir al campo de batalla. 45. Así, sólo un gobernante brillante o un general sabio que pueda utilizar a los más inteligentes para el espionaje, puede estar seguro de la victoria. La sabiduría es el arma más poderosa que un ser humano puede tener, pues con ella puede anticiparse a cualquier problema que pueda acontecerle. 46. Estrategia sin táctica es el más lento camino hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Cualquier estrategia que se valga se logrará mediante las tácticas necesarias para formarla. 47. Existen cinco rasgos que son peligrosos en los generales. Los que están dispuestos a morir pueden perder la vida; los que quieren preservar la vida pueden ser hechos prisioneros; los que son dados a los apasionamientos irracionales pueden ser ridiculizados; los que son muy puritanos pueden ser deshonrados; los que son compasivos pueden ser turbados. Nuestras emociones pueden ser utilizadas en nuestra contra por nuestro adversario, no debemos dejarnos llevar por ellas. 48. Dale al enemigo lo que ellos esperan recibir; así serán capaces de discernir y confirmar sus suposiciones. Con esto lograrás que el propio enemigo actúe con patrones de respuesta predecibles que mantendrán a sus estrategas y a sus ejércitos ocupados. Mientras tanto, tú deberás esperar el momento para actuar de un modo que no se pueda anticipar. Dar un cebo a nuestro enemigo para que este actúe de una forma determinada es una táctica que en el ajedrez se denomina gambito, ampliamente utilizada en el mundo militar. 49. La victoria generalmente va al ejército que tiene oficiales y hombres mejor entrenados. Los preparativos antes de una batalla son el 90 por ciento del éxito. 50. Tienes que creer en ti mismo. La confianza es totalmente necesaria, sin ella jamás lograremos vencer a un enemigo motivado. 51. Los habitantes constituyen la base de un país, los alimentos son la felicidad del pueblo. El príncipe debe respetar este hecho y ser sobrio y austero en sus gastos públicos. Como dirigentes una gestión correcta puede llevarnos a lo más alto del éxito personal, de lo contrario podemos perder todo lo que hayamos conseguido en nuestro ascenso. 52. Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla, siempre puedes vencer. Toda falta de información en tu adversario puede ser usada en su contra.