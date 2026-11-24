Cuando se arriba al mágico cielo de las letras, se abre un paraíso incomparable e insospechado...

Hemos hablado de la invención de la imprenta como uno de los grandes hitos de la humanidad. Para continuar en el mismo tenor, citaremos unas palabras escritas por Marguerite Yourcenar para recordar sus años mozos. Como sabemos, tras escribir “Recordatorios” y “Archivos del Norte”, la autora decidió escribir la tercera parte, titulada “¿Qué? La eternidad”, donde nos muestra un retrato de sí misma, desde su niñez y adolescencia.

En esta tercera parte, señaló: «Quisiera consignar un milagro trivial, del que uno no se da cuenta hasta después que ha pasado: el descubrimiento de la lectura. El día en que los veintiséis signos del alfabeto dejan de ser trazos incomprensibles en fila sobre un fondo blanco, arbitrariamente agrupados, y se convierten en una puerta de entrada que da a otros siglos, a otros países, a multitud de seres más numerosos de los que veremos en toda nuestra vida, a veces a una idea que cambiará las nuestras, a una noción que nos hará un poco mejores o, al menos, un poco menos ignorantes que ayer”.

En efecto, cuando se arriba al mágico cielo de las letras, se abre un paraíso incomparable e insospechado, como indicó el escritor español, Gustavo Martín Garzo: “A los libros se llega como a las islas mágicas de los cuentos, no porque alguien nos lleve de la mano, sino simplemente porque nos salen al paso. Eso es leer, llegar inesperadamente a un lugar nuevo. Un lugar que, como una isla perdida, no sabíamos que pudiera existir, y en el que tampoco podemos prever lo que nos aguarda. Un lugar en el que debemos entrar en silencio, con los ojos muy abiertos, como suelen hacer los niños cuando se adentran en una casa abandonada”.

¿Me cautiva el cielo de las letras?