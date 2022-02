“El cientificismo o cientifismo es la postura reduccionista que afirma la aplicabilidad universal del método y el enfoque científico, y la idea de que la ciencia empírica constituye la cosmovisión más acreditada o la parte más valiosa del conocimiento humano, con la exclusión de otros puntos de vista”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cientificismo

David Stockman: “La gran amenaza actual para la prosperidad capitalista, la libertad personal y el gobierno constitucional tal como lo conocemos no es el marxismo, el socialismo o cualquier otra variante de la ideología tradicional de izquierda.

La amenaza real a la libertad es más genérica. En lugar de una ideología arraigada en la historia específica, como el socialismo de la clase trabajadora de la era industrial temprana, la amenaza fundamental siempre ha sido el engrandecimiento del estado y el empoderamiento de las clases políticas y la nomenklatura que prosperan en él, cualquiera que sea la ideología. sobre la que justificaban su voluntad de poder.

Y hoy, el vehículo para ese impulso de expansión estatista es el cientificismo: las falsas afirmaciones de que la ciencia económica, la ciencia de la salud pública y la ciencia del cambio climático, entre otras, requieren aumentos radicales en la intervención y el control del estado.

Esta proposición no es simplemente una gran abstracción. Los 7 anglotrillones de dólares recientemente aprobados en estímulos, rescates y despilfarros de infraestructura, las afirmaciones de la Administración Biden de que tenemos solo nueve años hasta un desastre climático irreversible y las continuas depredaciones de las Patrullas de Virus Covid son instancias en tiempo real del cientificismo en el trabajo, extendiendo innecesaria y destructivamente el largo brazo del Estado profundamente en la vida diaria económica y social.

No hay ciencia válida que pida ni la extinción de los combustibles fósiles, ni los confinamientos para frenar la propagación de un virus como los que han aquejado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, ni un estímulo monetario y fiscal masivo para evitar que el capitalismo se sumerja en el colapso.

Estas afirmaciones equivalen a ciencia inventada basada en grandes teorías de cómo funciona el mundo, que esencialmente buscan objetivos. Es decir, primero postulan los modelos climáticos, de salud pública y económicos que inherentemente requieren una intervención estatal de mano dura para evitar resultados catastróficos, y luego organizan la evidencia y las proyecciones para validar el predicado.

Por ejemplo, el cambio climático natural que se está produciendo ahora, como lo ha sido durante 4 mil 500 millones de años, es esencialmente benigno, no catastrófico. El calentamiento actual no es nada nuevo: ha sucedido repetidamente desde el Período Cálido Medieval (900-1300 d. C.) hasta el Calentamiento Romano (200 a. C. a 300 d. C.) hasta el Clima Óptimo del Holoceno (7000-3000 a. C.) profundamente en la historia del planeta.

Contrariamente a las falsas afirmaciones de los aulladores climáticos, las temperaturas en leve aumento actuales están en consonancia con la verdad histórica de que más cálido es mejor para la humanidad y también para la mayoría de las otras especies; y los ciclos climáticos son una función de poderosas fuerzas planetarias, como la excentricidad de la órbita terrestre, que provoca glaciaciones en intervalos de 100,000 años, y las oscilaciones de la radiación solar, que modulan los rayos cósmicos y la formación de nubes. Estas fuerzas han dado forma al clima de la Tierra durante millones de años y precedieron durante mucho tiempo y superaron enormemente el impacto de las emisiones de CO2 de la era industrial.

El equilibrio planetario continuo no requiere ninguna intervención por parte del estado para retrasar el uso de combustibles fósiles que fomentan la prosperidad o para subsidiar y acelerar la adopción de energía renovable de alto costo”.

Nota del editor: Hemos visto a gobiernos instituir los controles más estrictos sobre personas y empresas en la historia. Ha sido una rápida eliminación de las libertades individuales.

Pero esto es solo el principio. La mayoría de las personas no se da cuenta de las cosas terribles que podrían venir a continuación, incluidas las tasas de interés negativas, la abolición del efectivo y mucho más.