$!¿Qué es el cambio climático? Una guía simple para comprender el gran desafío de nuestro siglo

Y la temporalidad es el otro elemento fundamental. No nos estamos refiriendo a un cambio de un día a para otro, sino a cambios que se mantienen durante extensos períodos de tiempo. Para que te des una idea, el período de promedio habitual, según la OMM, es de 30 años. Identificación y temporalidad es lo que también se resume en la expresión de la primera definición de la CMNUCC: “(...) observada durante período de tiempos comparables”.

El clima, entonces, es ese período habitual del tiempo atmosférico de 30 años, al cual nos referíamos anteriormente. Así que la próxima vez que quieras saber si lloverá, estará nublado o saldrá el sol, recuerda que lo que quieres conocer es el tiempo, no el clima.

La NASA resume que la diferencia entre tiempo y clima es una medida de tiempo (en términos de temporalidad y no meteorológico): “El tiempo designa las condiciones de la atmósfera durante un período corto de tiempo, y el clima es cómo se `comporta´ la atmósfera durante períodos de tiempo relativamente largos”. Y subraya: “Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de cambios en los promedios a largo plazo del tiempo diario”.

No. Y es interesante porque en algunos países latinoamericanos, como Argentina, los usamos indistintamente. ¿Viste cuando en radio o en televisión se dice “cómo estará el clima hoy”? Bueno, en verdad se están refiriendo al tiempo y usando erróneamente el término clima.

Lo que vemos en el video es lo que se conoce como efecto invernadero y es lo que hace que la Tierra se mantenga a una temperatura estable que permite la vida en ella. Hasta aquí, no hay problema. Hasta que...

¿El cambio climático no se debe entonces a ninguna variable natural?

Ehhhh, bueno, no quiero que te desilusiones como yo, pero sí. Muchos sabían de esto. Para que te des una idea, en el año en que nací, 1988 -es decir, 33 años atrás- el científico James Hansen expuso ante el Senado de Estados Unidos una realidad: el sistema de producción y consumo basado en la explotación de combustibles fósiles en el que se basaban las actividades humanas estaba aumentado la temperatura.

Incluso, con todas las complejidades que aún implica dada la multicausalidad de las migraciones, el cambio climático está obligando a las personas a desplazarse. El debate hoy: si una isla desaparece por el aumento del nivel del mar, ¿quién es responsable de la condición de refugiados de esas personas -aún no considerada en el propio término-? ¿Estados Unidos por el ser históricamente el país más emisor? ¿China por ser el máximo emisor actual? ¿O todos por la globalidad del problema?

Me atrevería a decir que, en al menos un aspecto de tu vida, hoy hay un efecto del cambio climático.

Del mismo modo, la científica climática estadounidense Katherine Hayhoe describe la relación entre cambio climático y huracanes : “Si le preguntas a 100 científicos climáticos, casi todos estarán de acuerdo que un huracán determinado no ocurrió por el cambio climático, pero que pudo ser exacerbado por él de múltiples maneras”. El mayor calentamiento -incluyendo el de los océanos- y los cambios en el ciclo del agua favorece a la formación de tormentas más intensas.

No. El cambio climático no produce directamente ninguno de estos eventos climáticos. Pero sí lo que hace es alterar las variables, intensificándolas, de las que dependen estos eventos.

El acuerdo fue histórico, principalmente por dos aspectos. En él se hacen presentes no solo los países desarrollados sino también los países en desarrollo para actuar frente al cambio climático, en conjunto, con responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Esa acción es entendida no solo como la reducción de emisiones de GEIs (mitigación), sino como la también importante adaptación a sus efectos ya presentes.

Entonces, ¿los compromisos climáticos actuales son suficientes para el 1,5ºC?

No. Al momento, son mejores que cómo nos encontrábamos hace unos años, pero aún no son suficientes para ubicarse en la senda del 1,5ºC. Así lo ha demostrado el último registro del analizador Climate Action Tracker.

Como se puede ver en el gráfico, con las políticas actuales nos ubicaríamos en un calentamiento de casi 3ºC (no, eso no es bueno) y con las metas más optimistas recién estaríamos en los 2ºC. Es decir que no solo se requieren lindos anuncios, sino políticas más ambiciosas para hacer frente al problema. E implementarlas, cuanto antes, de forma inclusiva, equitativa y sostenible en el tiempo.

¿Por eso tenemos que hoy pasar a hablar de crisis climática?

Hoy tenemos que poner énfasis en que nos encontramos en una situación de crisis climática que requiere acción urgente, ambiciosa y sostenida. Pero ¡ojo! ello no significa que estemos sustituyendo un término por otro, porque como conceptos no son reemplazables.

El cambio climático es el problema. La crisis climática es la situación a la que hemos llegado producto de la inacción o acción insuficiente de los tomadores de decisión frente al problema. Es esa crisis en la que la acción frente al problema que realicemos durante la próxima década resultará determinante para los años posteriores.

Esta distinción no es mera apreciación subjetiva. Fue recientemente explícita por la FundéuRAE: “La situación de cambio de clima que estamos viviendo, por su magnitud, su intensidad y su velocidad, permite afirmar que estamos ante una crisis climática (...) Crisis climática es la forma más adecuada para referirse a la magnitud y a las consecuencias del cambio climático causado por la actividad humana”.

Del mismo modo, el glosario de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) aclara: “El concepto de crisis climática intenta ser más amplio que el proceso de cambio en el sistema climático, implicando en la expresión la urgencia que representan para la humanidad el problema del cambio climático y sus impactos asociados”.