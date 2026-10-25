El costo de enfermarse en el México de la transformación

Casi 6 millones de hogares mexicanos enfrentaron gastos excesivos de salud en 2024, según una investigación del Instituto Nacional de Salud Pública. El retroceso en la cobertura sanitaria amenaza las finanzas familiares y exhibe la distancia entre el derecho a la salud y la atención que realmente reciben millones de personas

En México, millones de familias enfrentan una realidad injusta y absurda: además de padecer una enfermedad, tienen que enfrentar el riesgo de perder su patrimonio para recuperar la salud. Algunas agotan sus ahorros, otras se endeudan y muchas más terminan en la pobreza. No por falta de trabajo o esfuerzo, sino porque el Estado ha dejado de garantizar atención médica oportuna y suficiente. Octavio Gómez Dantés y Edson Serván Mori, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, publicaron recientemente en Nexos un extraordinario artículo titulado “El costo del retroceso sanitario”. Sus hallazgos merecen mucho más que una lectura académica. Tendrían que provocar una discusión nacional sobre las consecuencias económicas del deterioro de nuestro sistema de salud. Los datos son contundentes. En 2024, casi 6 millones de hogares mexicanos, equivalentes al 17 por ciento del total nacional, enfrentaron gastos excesivos por motivos de salud, de acuerdo con las estimaciones anualizadas de un estudio en curso. Éstos incluyen los llamados gastos catastróficos, que superan el 30 por ciento de la capacidad de pago de una familia, y los empobrecedores, que reducen sus recursos hasta situarla por debajo de la línea de pobreza. Detrás de estas cifras hay una realidad que difícilmente aparece en los discursos oficiales. Son familias que deben elegir entre comprar medicamentos o pagar la renta; entre realizarse un estudio médico o cubrir los gastos de alimentación. Personas que, aun teniendo derecho a recibir atención gratuita, terminan pagando por servicios que el sistema público no les proporciona. Pero lo más revelador de la investigación es la perspectiva histórica. Entre 2000 y 2016, México consiguió avances importantes en la ampliación de la cobertura de salud. La expansión del Seguro Popular permitió incorporar a millones de personas que carecían de seguridad social. No resolvió todos los problemas, pero contribuyó a disminuir las desigualdades en el acceso y la carga económica que las enfermedades imponían a las familias. En 2004, casi el 59 por ciento de los hogares carecía de aseguramiento en salud. Para 2018, esa proporción había descendido a poco más del 8 por ciento. Fue un avance considerable, particularmente en los municipios con mayor rezago social.

Después vino el retroceso

Para 2024, los hogares sin aseguramiento habían aumentado al 31.4 por ciento. El deterioro fue todavía más grave en los municipios con alto y muy alto rezago social, donde el porcentaje pasó de 6.2 por ciento en 2018 a 62.7 por ciento en 2024. En apenas seis años se perdió una parte fundamental de lo que había tomado más de una década construir. La investigación también demuestra que el debilitamiento de la cobertura sanitaria tiene consecuencias sobre las finanzas familiares. Mientras la incidencia de gastos excesivos en salud disminuyó entre 2000 y 2014, posteriormente comenzó a incrementarse. Para 2024 había regresado a niveles cercanos a los registrados a principios de siglo. Es cierto que el deterioro comenzó antes de 2018 y que la pandemia agravó las dificultades. Pero también lo es que la desaparición del Seguro Popular, su sustitución por el INSABI y la posterior creación del IMSS-Bienestar no consiguieron evitar la pérdida de protección financiera documentada durante esos años. Hay aquí una contradicción que no puede ignorarse: mientras el discurso gubernamental promete ampliar derechos sociales, millones de personas han perdido capacidad para ejercer uno de los más elementales, el derecho a la protección de la salud.

Y las consecuencias van mucho más allá de los hospitales