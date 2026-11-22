En al menos 15 estados, las organizaciones criminales participan en el robo, acaparamiento y comercialización ilegal del agua. Sinaloa y el Valle de México destacan por la concentración del fenómeno, que encarece el suministro y fortalece las finanzas criminales

El agua es un producto vital, pero a la vez escaso, ya que en la mayor parte de las grandes ciudades del país hay desabasto. También la requieren los sectores industriales, minero, de servicios, ganadero y agrícola. Por tanto, al haber demanda, pero una oferta limitada, surge la oportunidad de negocio para el crimen organizado de acapararla y generar ganancias con su venta. Por ello, en muchos lugares del país comienza a hablarse del huachicol del agua, término que en realidad incluye muchas modalidades, porque lo mismo se usa para describir el proceso de acaparamiento de pozos y concesiones, que el robo, la venta o el cobro por tener acceso a sistemas de riego. En el pasado el agua no había sido un producto que llamara la atención del crimen organizado en México, salvo como insumo para regar sembradíos de mariguana o amapola, pero el agotamiento de los mantos acuíferos y la sequía prolongada ha elevado el valor del agua haciéndola atractiva como negocio. Difícilmente una organización criminal de tamaño medio o grande puede vivir solo con los ingresos que genera el huachicol del agua, pero es una actividad que sirve perfectamente para diversificar ingresos, es decir, que se puede combinar con otras actividades más rentables como la venta de drogas o el huachicol de hidrocarburos. Sobra decir que para llevar a cabo esta actividad se requiere de la complicidad de funcionarios corruptos, tanto del Gobierno federal, en especial de la Conagua, como de los gobiernos estatales y municipales, que otorgan concesiones, permisos o que simplemente voltean a otro lado mientras el agua se acapara.

Organizaciones criminales que han incursionado en el negocio

Hay un número importante de organizaciones criminales que han incursionado en el negocio del huachicol del agua, desde grandes cárteles como el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el de Sinaloa a través de Los Chapitos y La Mayiza, La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo o los Beltrán Leyva. Pero también lo han hecho organizaciones regionales de tamaño mediano como la Barredora, Los Ardillos, Los Rojos, Los Mayas y La Chokiza. Incluso algunos pseudosindicatos que realizan actos ilegales como la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) y el Sindicato 28 de octubre.

Regiones en las que se presenta el fenómeno

El huachicol del agua se da en todo el país, sin embargo, no en todas las entidades interviene el crimen organizado. En muchas ocasiones son particulares que tienen pozos ilegales o empresas que acaparan agua para sus actividades productivas. En donde se tiene seguridad de la intervención del crimen organizado es en 15 entidades, las cuales se pueden consultar en la base (1) o ver en el mapa que se muestra anexo. Es claro en el mapa cómo hay una gran concentración en dos regiones del país. La primera es Sinaloa, en donde dos grupos criminales se han hecho del control de las juntas de riego, con la anuencia o inacción del Gobierno del Estado, los Beltrán dominan al norte y Los Chapitos en el centro y sur de la entidad. La segunda región con alta concentración es el Valle de México, es decir, zonas como Tlalpan e Iztapalapa en la capital, pero también Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Coacalco y Acolman, en el Estado de México. Esto tiene su explicación en la cantidad de personas que viven en la zona, pero también en que son municipios o alcaldías que se han caracterizado por un desabasto crónico, lo que da pie al oportunismo de muchas organizaciones criminales y sindicatos fachada. Esta conducta delictiva genera enormes daños sociales porque al extraer agua de forma ilegal o robarla de los centros de distribución, ésta no llega en la cantidad necesaria a los ciudadanos, que ante la falta del insumo tienen que pagar mucho más provocando un daño en su economía. Pero también impacta en las empresas, que necesitan el agua para sus procesos productivos. Si una organización la acapara y se las vende a sobreprecio, eso eleva los costos de la compañía, lo que provoca menores ganancias que, a la vez, reduce la generación de empleos y frena nuevas inversiones, afectando con ello a la sociedad en su conjunto. Además, al volver clientes de las organizaciones criminales, tanto a los ciudadanos, como a las empresas, se terminan fortaleciendo las arcas de los mismos, que utilizan el dinero para expandirse, para corromper autoridades, para contratar sicarios o comprar armas.

¿Qué hacer para enfrentar el fenómeno?