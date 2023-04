Al parecer la condición económica es la principal motivación para renunciar a los trabajos actualmente, pero esa no es la única razón, expertos afirman que la pandemia ha impactado en la manera en cómo vemos el trabajo en nuestras vidas. Sobre todo, las generaciones más jóvenes renuncian, o se niegan a nuevos empleos porque éstos no van acorde a sus metas personales o tienen desapego por los valores de las compañías. Parece que la pandemia trajo consigo la conciencia de que la vida presente no es eterna y merece la pena disfrutarla.

