Así como en los pleitos entre morrillos de las comunidades de Badiraguato con los que pretenden saldar discordias, retó a que uno a uno o en montón le comprueben aquello que se fundamenta en la habladuría pública y no con alguna denuncia judicial hasta el momento. De esta manera se anticipa a las guerras de lodo, al anónimo sonsonete del celular que usurpando los teléfonos de dependencias estatales anuncia novedades de lo que la Oposición denomina cártel Rocha-Ruiz.

Reverso

Liberar al lince

El ala reformista de la Universidad Autónoma de Occidente dio un primer paso hacia la nueva Ley Orgánica que democratice la designación de Rector e integrantes del Consejo Universitario. Muchas voces apuntalaron tal aspiración estudiantil y de los académicos. Rescatamos aquí la del maestro Othón Herrera y Cairo: “la Universidad no puede estar a la disposición de un gobernante o un partido político. La Universidad debe de ser un espacio donde la autoridad no pretenda silenciar las voces que no concuerdan con su actuar, y en su lugar abran los debates de asuntos tan importantes. La Universidad no puede ser el lugar mágico donde nunca pasa nada, donde se oculte lo irregular, donde se niegue que hay acoso, que hay discriminación, que hay tráfico de influencias, que hay nepotismo, que hay corrupción. Donde la Universidad siga siendo el botín de un pequeño grupo, propiedad de una persona”.