Los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa que se encuentran siendo investigados y acudiendo a audiencias penales podrían ir a prisión, adelantó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El Gobernador mencionó que debido a los montos económicos que representan los presuntos malos manejos de las finanzas de la universidad, las autoridades señaladas pueden ir a prisión pues no resarcirían el daño con reparación económica.

“Esos montos no son suficientes de reparar el daño, pero además te vas a la cárcel”, dijo Rocha Moya.

Desde agosto de 2023 algunas autoridades de la UAS se encuentran enfrentando procesos penales por cometer presuntos actos de manejo irregular de recursos públicos. Entre las autoridades señaladas se encuentran el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera, el Rector separado de su cargo Jesús Madueña Molina, y el encargado del despacho de Rectoría Robespierre Lizárraga Otero.

Ante estas investigaciones se han realizado diversas movilizaciones de empleados de la UAS y estudiantes.

Este lunes se registró una manifestación de alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes se concentraron sobre la avenida Álvaro Obregón frente a Catedral, deteniendo el tráfico en el sector.

Sobre esta movilización el Gobernador urgió a la comunidad educativa no defender personas que se encuentran señaladas de delitos.

“Que se tapen la cara hay que decirle a compañeros que no los ve la gente, andan defendiendo corruptos”, mencionó el Gobernador en su conferencia de prensa La Semanera.

“Los que están en la Fiscalía están acusado de corruptos. No se les ha acusado porque no quieren que termine, porque saben muy bien que terminando van a pagar”.

El Gobernador desestimó los reclamos de la movilización que señalaba las autoridades de la UAS son perseguidos políticos.

“Que no los engañen a los universitarios, los que están acusados no están perseguidos. Les hemos dado mucho dinero de nuestra parte para que resuelvan sus problemas”, refutó.

Sobre los presuntos actos de corrupción por los que se encuentran señaladas las autoridades de la UAS, Rocha Moya expuso que se le ha informado que desde la institución educativa se desvían recursos para el Partido Sinaloense.

“Dicen, a mí no me consta, que pagan los gastos de un partido que es el PAS. No me consta”, dijo.

El PAS es un partido político estatal fundado en 2012 por el ex Rector de la UAS Héctor Melesio Cuén Ojeda.