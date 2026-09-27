El mapa criminal de Nayarit después del arresto de ‘El Jardinero’

Después de Jalisco, la entidad federativa en donde el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene mayor influencia es Nayarit, que en los últimos años se había convertido en el feudo personal de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, pero el arresto de este líder en abril de este año implica un reto para la organización criminal.
Nayarit fue durante años territorio del Cártel de Sinaloa, ya que colinda en el sur con el estado de Sinaloa y, por tanto, se encontraba dentro de la ruta natural de crecimiento; de igual forma, hasta 2017 también tuvo presencia de los Beltrán Leyva, sin embargo, a partir del 2018 el CJNG consolidó su posición.
Este cártel ya contaba con presencia en la entidad desde 2014, específicamente en los municipios del sur y Tepic, pero coexistía con células del Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, que mantenían una mejor posición en el norte. Pero el punto de inflexión se daría en 2017.
Dos eventos precipitaron la pérdida de dominio de los grupos de Sinaloa en Nayarit y el ascenso del CJNG; el primero fue el abatimiento de Juan Francisco Patrón Sánchez, ”El H2”, líder regional de los Beltrán y hasta ese momento hombre fuerte en la entidad.
Mientras que el segundo evento fue la culminación del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, ya que el Fiscal Édgar Veytia confesó en una corte de Estados Unidos que recibió sobornos de los Beltrán Leyva para proteger sus operaciones en Nayarit durante el Gobierno de Sandoval.
De manera que Audias Flores Silva aprovechó el fin del gobierno de Sandoval y la caída de “El H2” para expandir el territorio en Nayarit, que una vez controlado convirtió en su centro de operaciones, desde el cual dirigió procesos posteriores de expansión a Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.
En 2024, incluso, ante la crisis interna del Cártel de Sinaloa, “El Jardinero” hizo un movimiento audaz al establecer una alianza con los Chapitos, algo impensable años antes, en donde el CJNG mandó refuerzos al sur de Sinaloa para fortalecer las líneas de defensa de los Chapitos en Escuinapa, Rosario, Concordia, Mazatlán y San Ignacio.
El control de Nayarit le dio acceso a Audias Flores a importantes rentas ilegales, derivadas de narcolaboratorios, de la extorsión de los hoteles y comercios de Nuevo Vallarta y la Riviera Nayarit, de la venta de drogas a los turistas, de las estafas de los tiempos compartidos y de la venta de hidrocarburos ilegales.
Sin embargo, el arresto de Audias Flores en abril de este año ha generado un par de movimientos que, si bien aún son incipientes, podrían provocar algunos cambios en la configuración criminal que ha imperado en Nayarit desde 2018.
El primero de éstos es la incursión de células de la Mayiza en el norte de Nayarit, en específico en los municipios de Huajicori, Acaponeta y Tecuala, que hacen frontera con Sinaloa, como un intento de disputar el control del estado, y si bien su avance ha sido frenado por células del CJNG, el conflicto podría escalar.
La estrategia de la Mayiza también busca generar una especie de territorio colchón que impida el acceso del CJNG al sur de Sinaloa, sobre todo porque a partir de importantes golpes que han sufrido los Chapitos en dicho territorio, con la detención de Gabriel Martínez Larios, “El Gabito”, se ha debilitado su posición, por lo que el CJNG pudiera entrar a reforzar la zona.
Hay otro riesgo que puede enfrentar el CJNG y este es interno, ya que en teoría el número dos de “El Jardinero” en la operación de Nayarit era Raúl Morín, “La Fresa”, que quedaría a cargo del territorio, salvo que el nuevo líder del CJNG, Juan Carlos Valencia, disponga lo contrario.
En este escenario en el que sean desplazadas las personas cercanas al “El Jardinero”, se podría propiciar una disputa interna, que diera pie a una célula independiente, fracturando de esa manera la plaza de Nayarit para el CJNG, pero ese es aún un escenario hipotético.
A pesar de lo descrito en párrafos precedentes, el dominio del CJNG en la entidad no se ha alterado, ya que tiene presencia en los 20 municipios de Nayarit, y se podría decir que mantiene control absoluto en al menos 19 de ellos, ya que Huajicori lo disputa actualmente con la Mayiza, aunque el CJNG mantiene mejor posición. Las fuentes de estos datos pueden consultarse en este enlace https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-RLK3PhrWBYVCn9mtVxUCKlKwwq8EIFQ/edit?gid=1907069948#gid=1907069948
Por su parte se ha registrado la presencia de operadores de la Mayiza en los municipios del norte de la entidad y en el corredor que lleva hasta Tepic, con registros también en Bahía de Banderas, donde se ubica Riviera Nayarit, pero en realidad solo en Huajicori y quizá en Acaponeta y Tecuala tienen una presencia significativa.
Con una presencia aun más discreta se encuentra la otra facción del Cártel de Sinaloa, los Chapitos, que también tienen una posición moderada en el norte a lo que hay que sumar registros en Tepic y San Blas, así como en Bahía de Banderas, aunque es posible que ya ni siquiera estén operando en Nayarit.
Como se puede ver, a pesar de que hay un intento de recuperar terreno de parte del Cártel de Sinaloa, en concreto de la Mayiza, la posición del CJNG se ve sólida en Nayarit y su mayor riesgo es en realidad un conflicto interno de la propia organización.