El mapa criminal de Nayarit después del arresto de ‘El Jardinero’

El arresto de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, abrió riesgos para el dominio del CJNG en Nayarit: incursiones de la Mayiza en el norte y posibles fracturas internas, aunque la organización mantiene una posición claramente hegemónica en la entidad

Después de Jalisco, la entidad federativa en donde el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene mayor influencia es Nayarit, que en los últimos años se había convertido en el feudo personal de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, pero el arresto de este líder en abril de este año implica un reto para la organización criminal.

Nayarit fue durante años territorio del Cártel de Sinaloa, ya que colinda en el sur con el estado de Sinaloa y, por tanto, se encontraba dentro de la ruta natural de crecimiento; de igual forma, hasta 2017 también tuvo presencia de los Beltrán Leyva, sin embargo, a partir del 2018 el CJNG consolidó su posición.

Este cártel ya contaba con presencia en la entidad desde 2014, específicamente en los municipios del sur y Tepic, pero coexistía con células del Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, que mantenían una mejor posición en el norte. Pero el punto de inflexión se daría en 2017.

Dos eventos precipitaron la pérdida de dominio de los grupos de Sinaloa en Nayarit y el ascenso del CJNG; el primero fue el abatimiento de Juan Francisco Patrón Sánchez, ”El H2”, líder regional de los Beltrán y hasta ese momento hombre fuerte en la entidad.

Mientras que el segundo evento fue la culminación del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, ya que el Fiscal Édgar Veytia confesó en una corte de Estados Unidos que recibió sobornos de los Beltrán Leyva para proteger sus operaciones en Nayarit durante el Gobierno de Sandoval.

De manera que Audias Flores Silva aprovechó el fin del gobierno de Sandoval y la caída de “El H2” para expandir el territorio en Nayarit, que una vez controlado convirtió en su centro de operaciones, desde el cual dirigió procesos posteriores de expansión a Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

En 2024, incluso, ante la crisis interna del Cártel de Sinaloa, “El Jardinero” hizo un movimiento audaz al establecer una alianza con los Chapitos, algo impensable años antes, en donde el CJNG mandó refuerzos al sur de Sinaloa para fortalecer las líneas de defensa de los Chapitos en Escuinapa, Rosario, Concordia, Mazatlán y San Ignacio.

El control de Nayarit le dio acceso a Audias Flores a importantes rentas ilegales, derivadas de narcolaboratorios, de la extorsión de los hoteles y comercios de Nuevo Vallarta y la Riviera Nayarit, de la venta de drogas a los turistas, de las estafas de los tiempos compartidos y de la venta de hidrocarburos ilegales.