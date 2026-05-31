El Mundial 2026 como catalizador de la trata y la prostitución

La Copa del Mundo 2026 amenaza con convertirse en un incentivo para la trata y la explotación sexual en México, donde los cárteles y las redes criminales dominan importantes zonas de prostitución en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México

Cuando se realizó el Mundial de Futbol en Brasil en 2014, ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo experimentaron procesos de inflación, es decir, todos los bienes y productos incrementaron su precio promedio, incluidos los servicios sexuales que aumentaron en un 30 por ciento su costo promedio. Este aumento en las ganancias generó migración interna de trabajadoras sexuales de las zonas con mayor marginación a las ciudades sedes mundialistas e incluso flujos internacionales, de países como República Dominicana. Sin embargo, parte de esta migración no fue voluntaria, sino incentivada por organizaciones criminales. Por ello, con la Copa del Mundo, a la vuelta de la esquina, existe preocupación en México por el papel que puedan jugar las organizaciones criminales en la explotación sexual, la trata de personas y la prostitución infantil en las tres sedes mundialistas. En dicho marco la ONU lanzó en México la campaña Un Mundial Sin Trata, que hace sinergia con empresas turísticas como hoteles, centros nocturnos y servicios de transporte por aplicación, para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual. En México, a diferencia de otros países que han sido sedes mundialistas como Alemania, Japón, Corea y Catar, las organizaciones criminales controlan los principales corredores de prostitución y son responsables del tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Por ejemplo, a inicio de este año, las autoridades de la Ciudad de México arrestaron a seis integrantes de la banda de origen venezolano Tren de Aragua, que se encargaba de traer a México con engaños a mujeres venezolanas, colombianas y peruanas en asociación con la Unión Tepito.

Es previsible que la demanda de servicios sexuales se incrementará

Otro caso muy estudiado es el de una serie de familias que llevan generaciones dedicándose al tráfico de mujeres desde Tenancingo, en Tlaxcala, que con estratagemas reclutan a jóvenes de todo el país, para después obligarlas a prostituirse en grandes centros urbanos e incluso en el extranjero. Dado que es previsible que la demanda de servicios sexuales se incremente durante el Mundial 2026 y que las ganancias de estos servicios también aumenten, las organizaciones criminales parece que están intensificando el reclutamiento de trabajadoras sexuales. No todas estas trabajadoras son víctimas de trata; sin embargo, aunque la mayor parte lo hace de forma voluntaria, también existen esquemas de explotación que han sido desarrollados por las organizaciones criminales. Por ejemplo, en la Ciudad de México, organizaciones como la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac les cobran a las trabajadoras sexuales de determinadas zonas una cuota por cada servicio que prestan. Algo similar a lo que pasa en Jalisco y en otras zonas del país con el Cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, el mercado de la prostitución en las tres ciudades sede, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México está concentrado en unas pocas organizaciones criminales, lo que implica que una parte importante de los ingresos extra que se generen por el Mundial terminarán en manos de los criminales y no de las personas que prestan los servicios sexuales. Por ejemplo, en el caso de Monterrey, el epicentro de los servicios sexuales se concentra en tres vialidades paralelas: Avenida Colón, Calle Reforma y Avenida Madero, a las cuales podemos sumar la Calle Zaragoza que interconecta a todas de forma vertical. En dicho sector la prostitución es dominada por el Cártel del Noreste, los sucesores de los Zetas. También tienen presencia los Billys, un grupo local que surgió de las células de los Beltrán Leyva que operaban en la Zona Metropolitana de Monterrey. En el resto de las zonas de Monterrey con alta incidencia de estas actividades, como la Alameda Mariano Escobedo, Gonzalitos y la Avenida Pino Suárez, hay un claro dominio del Cártel del Noreste. Mientras, en Barrio Antiguo, una zona de bares en donde los servicios de escorts es recurrente, además del Cártel del Noreste, en la zona opera el Cártel de Sinaloa, aunque en mucha menor medida.

Los casos de Guadalajara y Ciudad de México