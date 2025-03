El mayor peligro de la estupidez es su capacidad de autoperpetuarse. Los errores de Estados Unidos alimentan la crisis en México, y los errores de México refuerzan los argumentos de Estados Unidos para endurecer sus políticas. Mientras tanto, la población de ambos países sufre las consecuencias.

Hay algo peor que la maldad: la estupidez. No la simple ignorancia, sino aquella fuerza corrosiva que destruye sin obtener nada a cambio. Carlo M. Cipolla, con una precisión quirúrgica, describió en sus Leyes Fundamentales de la Estupidez Humana cómo las acciones de los estúpidos no sólo generan daño a otros, sino que también perjudican a quienes las ejecutan. Es una suerte de incendio que arrasa con todos, sin distinguir aliados de enemigos, sin un propósito racional, sin siquiera la mezquina satisfacción del beneficio propio.

Aranceles, fentanilo y migración

La erosión del sentido común

en México

La estupidez política

Unidad, pero con principios

En tiempos de crisis, la unidad es una necesidad, pero no cualquier tipo de unidad. No aquella que exige sumisión, ni la que se impone desde el miedo o la coerción. México necesita unidad, sí, pero no con un gobierno que ha hecho del desdén a la diversidad su emblema. La unidad debe construirse sobre la base de la inclusión, del respeto y del reconocimiento de que la democracia no se sostiene en la uniformidad, sino en el equilibrio de las diferencias.

La estupidez política, en cualquiera de sus formas, sólo se combate con inteligencia y visión de futuro. Estados Unidos y México tienen una oportunidad de redefinir su relación, de abandonar las estrategias de exclusión y avanzar hacia un modelo en el que la cooperación sea la regla y no la excepción.

Porque si algo nos ha enseñado la historia es que los líderes pueden dividir, pero los pueblos, al final, siempre encuentran la manera de reencontrarse.