4 de marzo, el nuevo plazo de Trump para imponer aranceles a México y Canadá

El 4 de marzo es la nueva fecha que el gobierno del presidente, Donald Trump, estableció para imponer aranceles del 25 % a México y Canadá tras acordar una pausa con ambos países este lunes a cambio de reforzar la frontera norte y sur de Estados Unidos.

Mediante dos comunicados, la Casa Blanca dijo que Estados Unidos reconoció las medidas adoptadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y del primer ministro Justin Trudeau y oficializó que el aumento de aranceles a productos mexicanos y canadienses entrará en vigor hasta el próximo mes.

“En reconocimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno de México, y con el fin de evaluar si la amenaza descrita en la sección 1 de esta orden ha disminuido, la tasa adicional de arancel ad valorem del 25 por ciento se suspenderá y no entrará en vigor hasta el 4 de marzo de 2025, a las 12:01 a. m., hora del este”, indicó.

La Casa Blanca añadió que autoridades estadounidenses evaluarán la situación en las fronteras con Canadá y México durante la pausa y, en caso de que los gobiernos de ambos países, no atiendan la migración irregular y el tráfico de drogas, Trump “tomará las medidas necesarias para abordar la situación”, lo que incluye la implementación inmediata de aranceles.

Trump pospone aranceles a México y Canadá a cambio de reforzar fronteras

La mañana de este lunes, la mandataria Claudia Sheinbaum anunció que el aumento de aranceles a productos mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos queda en pausa durante un mes, tras llegar a una serie de acuerdos con el presidente estadounidense, entre ellos, el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte.

En un mensaje publicada en sus redes sociales, Sheinbaum dio a conocer que México reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular el fentanilo.

Respecto al despliegue de uniformados de la Guardia Nacional, Trump afirmó que también se encargarán de detener a “migrantes ilegales”, sin embargo, esto no lo mencionó Sheinbaum durante su conferencia matutina ni en su mensaje en redes sociales.

En tanto, el republicano también pausó el aumento de aranceles a Canadá luego de llegar a un acuerdo con el primer ministro Justin Trudeau para, al igual que México, también reforzar la frontera con 10 mil elementos de seguridad para detener el flujo de fentanilo.

“Implementaremos nuestro plan fronterizo de mil 300 millones de dólares: reforzando la frontera con helicópteros nuevos, tecnología y personal, mejorando la coordinación con nuestros socios estadounidenses y aumentando los recursos para detener el flujo de fentanilo”, señaló el funcionario canadiense.

Además, se comprometió a designar a un zar del fentanilo y declarar a los cárteles mexicanos como terroristas.

“Garantizaremos vigilancia permanente en la frontera y lanzaremos una fuerza de ataque conjunta Canadá–Estados Unidos para combatir el crimen organizado, el fentanilo y el lavado de dinero”, dijo Trudeau.

Al mediodía de este lunes, Trump advirtió en conferencia de prensa que ni México ni nadie está exento de aranceles sobre sus exportaciones a Estados Unidos.

“Nadie se ha quedado exento (de los aranceles). Con México tuvimos una gran conversación. La presidenta Sheinbaum es una mujer que me cae muy bien. Hemos tenido buenas relaciones, pero tenemos que impedir que entre el fentanilo, me caiga bien o no alguien, y tenemos que impedir que entren los migrantes”, sostuvo.