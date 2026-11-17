El presupuesto 2027 plantea una reducción real de 60.2 por ciento para la Secretaría de Salud respecto de 2018 y recorta programas clave. Universalizar la atención requiere una autoridad sanitaria con capacidad para coordinar, prevenir y vigilar, no una secretaría debilitada

Hay una discusión que México necesita recuperar: prestar servicios de salud y conducir el sistema de salud son responsabilidades distintas. Que los servicios estén a cargo del IMSS-Bienestar, el IMSS, el ISSSTE o los gobiernos estatales no significa que la Secretaría de Salud sea prescindible.

Al contrario. En un sistema fragmentado, alguien tiene que establecer las prioridades nacionales, coordinar instituciones, vigilar resultados, prevenir riesgos, conducir las políticas de salud pública y asegurar que las distintas piezas funcionen como un sistema. Esa es la rectoría.

Mientras el Gobierno ha concentrado la prestación de servicios en otras instituciones, también ha debilitado la capacidad presupuestaria de la Secretaría de Salud para ejercer esa función. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 propone para la Secretaría de Salud 72 mil 300 millones de pesos. En 2018 tenía 122 mil 600 millones. Son 50 mil 300 millones de pesos menos y una reducción de 60.2 por ciento en términos reales.

El desmantelamiento se observa también en programas que desaparecieron del presupuesto de la Secretaría. Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes desapareció justo cuando México enfrenta una de las mayores cargas de enfermedades crónicas. Vigilancia Epidemiológica también desapareció, reduciendo la capacidad para detectar y responder oportunamente ante emergencias sanitarias. Lo mismo ocurrió con Prevención y atención del VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), así como con Asistencia social y protección del paciente.

Incluso el programa Rectoría del Sistema Nacional de Salud, que lleva el nombre de la función que debería sostener al sistema, muestra una caída real de 11.7 por ciento entre 2018 y 2027. La señal es clara: el Gobierno ha concentrado la prestación de servicios en el IMSS-Bienestar y, al mismo tiempo, ha debilitado a la institución responsable de conducir, coordinar, prevenir y vigilar al conjunto del sistema.