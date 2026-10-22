La crisis del IMSS tiene responsables

El Seguro Social enfrenta un déficit creciente, menos recursos médicos por derechohabiente y nuevas obligaciones por IMSS-Bienestar. El Gobierno amplió sus responsabilidades sin garantizar un financiamiento sostenible, mientras las cuotas de trabajadores y patrones quedan bajo mayor presión.

Más de 70 millones de personas reportaron estar afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Encuesta Intercensal 2025. Millones de familias dependen de sus consultas, medicamentos y hospitales. Sin embargo, el instituto enfrenta un déficit creciente, menos recursos médicos por derechohabiente y nuevas obligaciones que presionan sus finanzas. Esta crisis no ocurrió de la noche a la mañana: es consecuencia de las decisiones del Gobierno federal. En 2024, el Seguro de Enfermedades y Maternidad, que financia consultas, hospitalizaciones y medicamentos, registró un déficit de 110 mil 379 millones de pesos, 88 por ciento mayor en términos reales que en 2018. Los gastos crecen más rápido que los ingresos y el propio IMSS advierte que estos últimos alcanzarían para cubrir sus gastos únicamente hasta 2031. El deterioro financiero coincide con una menor disponibilidad de recursos médicos. Entre 2012 y 2024, las enfermeras por cada mil derechohabientes disminuyeron 13 por ciento; las camas, 14 por ciento, y los consultorios, 19 por ciento. La presión sobre el Instituto no es solamente presupuestaria: también compromete su capacidad para atender a quienes cotizan. Pese a esto, el Gobierno decidió añadir nuevas responsabilidades sin resolver de manera suficiente cómo financiarlas. El primer paso ocurrió en 2022, cuando colocó al director del IMSS al frente de la Junta de Gobierno del OPD IMSS-Bienestar, con voto de calidad e integrantes del propio Seguro Social. El instituto terminó involucrado en la construcción y conducción de un sistema destinado a atender a la población sin seguridad social, una responsabilidad que correspondía encabezar a la Secretaría de Salud. En abril de 2025, el gobierno retiró esa presidencia al director del IMSS.

El Gobierno amplió las responsabilidades del IMSS, pero no resolvió cómo pagarlas