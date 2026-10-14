Sheinbaum envía a personal de Birmex a hospitales para verificar desabasto de medicinas en el IMSS

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que envió a funcionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y de otras áreas del Gobierno federal a hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social para obtener información directa sobre los faltantes de medicamentos, sin depender únicamente de los reportes institucionales.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que recurrió a personal de la empresa estatal para contrastar las existencias reportadas en los almacenes con los medicamentos que efectivamente se entregan en las farmacias.

“En cuanto al desabasto de algunos medicamentos, ya también tomamos medidas, se me informó cuáles son los medicamentos que no tienen abasto y muchos que tienen abasto, incluso no sé si lo dije ayer, envié a compañeros de Birmex y de otras áreas a que directamente ellos me dieran la información directamente de los hospitales de cuántos medicamentos estaban faltando”, afirmó.

Sheinbaum Pardo ya había informado el martes que el 11 de octubre personal de Birmex acudió a cuatro hospitales del IMSS en la Ciudad de México, donde detectó problemas de suministro en uno de ellos.

Birmex es dirigida por Carlos Alberto Ulloa Pérez, quien fue secretario particular de Sheinbaum Pardo cuando ella encabezó la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y posteriormente colaboró con ella en la Delegación Tlalpan y en el Gobierno de la Ciudad de México.

La Presidenta señaló que, desde hace aproximadamente mes y medio, su Administración aplica encuestas directamente a usuarios de las farmacias del IMSS y del IMSS-Bienestar para conocer si reciben completos sus tratamientos.

“Estamos haciendo desde hace un mes, antes de que se presentara esto, una encuesta en las farmacias del IMSS y del IMSS Bienestar a los usuarios de las farmacias, a los derechohabientes, para que ellos nos digan qué medicamentos entregan, si son todos, si son menos para no tener ningún problema con la información directa que tengo yo de las instituciones. Y la información directa de los derechohabientes, que a veces la información viene de los almacenes y no viene directamente de la farmacia”, explicó.

Sostuvo que el 9 de octubre solicitó a la Secretaría de Salud revisar los faltantes denunciados en hospitales del Instituto y adoptar medidas inmediatas para corregir posibles problemas de distribución.

El 12 de octubre, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció una revisión en 277 hospitales para identificar carencias de medicamentos, insumos, personal e infraestructura, mediante recorridos y consultas con los propios trabajadores.

Las medidas ocurrieron en medio de las protestas de personal del IMSS, que el 13 de octubre realizó movilizaciones en distintas entidades para exigir mejores condiciones laborales, abasto de medicamentos, contratación de personal y modificaciones al régimen de jubilaciones y pensiones.

Sheinbaum Pardo informó que instruyó a Robledo Aburto presentar durante esa misma semana un plan de acción para atender las demandas de los trabajadores, entre ellas la situación contractual del personal incorporado durante la pandemia y la falta de médicos en algunos turnos.

Indicó también que su Gobierno analiza aumentar las becas de los médicos residentes, al considerar insuficientes los recursos que reciben actualmente por sus labores en los hospitales.