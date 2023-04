Esos dos policías... ¿En qué estaban pensando? Son tantas las posibilidades que no puedo sino considerar unas cuantas hipótesis. Desde las que los exculpan, pues ellos estaban convencidos de que el incendio no pasaría a mayores, hasta las que los condenan, pues consideraron que la vida de esas personas no valía la pena el mínimo riesgo que significaba abrir la celda. ¿Y luego? ¿En qué pensaron cuando supieron que por su desidia, desinterés o por seguir alguna orden absurda murieron quemadas treinta y tantas personas?

@jagudinoh / SinEmbargo.MX