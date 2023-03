Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del Gobierno Federal, informó que se identificaron a ocho presuntos responsables del incendio en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron al menos 39 migrantes extranjeros y 37 resultaron heridos.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria federal agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio doloso y daño a la propiedad privada. “De ninguna manera se ocultaran los hechos [...] ni se protegerá a nadie [...] Reprobamos la mala actuación de los servidores públicos”, añadió.

Rodríguez Velázquez detalló que de los señalados, dos son agentes federales, un agente estatal de migración y cinco son elementos de la empresa de seguridad privada que estaban en la estación del Instituto Nacional de Migración.

“Hasta el momento se han identificado a ocho personas probablemente responsables, entre ellos dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco elementos de una empresa de seguridad privada. Todos ellos están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes”, comentó la titular de la SSPC Federal.

La funcionaria federal reprobó la mala actuación de los servidores públicos, que no siguieron los protocolos de protección a la vida y de Protección Civil. Sin embargo, señaló que esperarán que las autoridades correspondientes lleven a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.

“Nosotros empezamos por decir que es parte de la investigación, revisar por qué no hubo cumplimiento de protocolos en materia de protección civil, porque eso es claro, que no había un protocolo que estuvieran respetando, no había un reglamento que fuera respetado en ese momento, pero también la decisión de en lugar de salvar las vidas, no fueron capaces de abrir una reja [...] Entonces, es algo que está en las investigaciones [...] ¿quién no permitió la salida de estas personas? Entonces, claro que, evidentemente hay un delito grave”, señaló Rodríguez Velázquez.

Asimismo, la titular de la SSPC Federal indicó que el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, recorrió hospitales de Ciudad Juárez donde están internados los heridos por el incendió, a quienes les ofreció apoyo, además de que dijo que el Gobierno de México se hará cargo de la repatriación de los cadáveres de quienes fallecieron.

“Decir también que el comisionado del INM recorrió hospitales de Juárez para conocer estado de salud de lesionados a quienes ofreció apoyo asistencia y atención hospitalaria. Migración se hará cargo de retorno de cuerpos y movilidad de migrantes y familiares”, indicó Rodríguez Velázquez.

Según la funcionaria federal, de las 27 personas hospitalizadas, 14 están siendo atendidas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 11 en el Hospital General de Chihuahua y dos más en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Rodríguez Velázquez detalló que de los 14 migrantes extranjeros que están en el IMSS, seis seguían sumamente graves y ocho delicados; en el Hospital General estatal había heridos 10 graves y uno delicado; mientras que las dos personas que estaban en el ISSSTE, se encontraban estables.

Por otra parte, cuestionada respecto a las órdenes de aprehensión que se han girado por el caso, Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), de la FGR, informó que se habían solicitado cuatro de ellas, por homicidio doloso y daños en propiedad ajena, “contra el presunto responsable del incendio, que inició el incendio, los servidores públicos y vigilantes de seguridad privada”.

“A las 8:30 de ese día, personas migrantes juntaron colchonetas y las apilaron, de acuerdo con declaraciones de testigos presenciales, minutos después prendieron fuego a las colchonetas, testigos dicen que estaban protestando contra algunas condiciones”, dijo Herrerías Guerra.

“A partir de que se conoce del fallecimiento de los migrantes, el área competente envió 19 personas quienes han trabajando para conseguir las órdenes de aprehensión correspondientes y el día de hoy serán solicitadas las órdenes de aprehensión”, señaló la titular de la FEMDH.

“Primero que nada decir que el Gobierno de México manifiesta su completa indignación ante esta tragedia y envía sus respetuosas condolencias a las familias de quienes fallecieron y a las naciones hermanas”, comentó la titular de la SSPC Federal.

“Existe compromiso permanente del gobierno con la integridad y seguridad de todas las personas independientemente de su origen y calidad migratoria, la política migratoria de nuestro país es respetuosa de los derechos humanos y considera el libre tránsito, la movilidad internacional es un derecho”, insistió Rodríguez Velázquez.

GOBIERNO DE EL SALVADOR CONDENA LA ACTUACIÓN DE GUARDIAS EN INSTALACIONES DEL INM EN CIUDAD JUÁREZ

El Gobierno de El Salvador condenó, el 29 de marzo de 2023, la actuación del personal de la sede del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante el incendio que dejó a 39 migrantes muertos, entre ellos a varios salvadoreños, por lo que exigió una investigación exhaustiva.

“El Gobierno de El Salvador expresa su más enérgica condena a las gravísimas acciones del personal de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, México, durante el incendio que dejó decenas de fallecidos de distintas nacionalidades, entre ellos varios salvadoreños. Exigimos a las instancias pertinentes que investiguen a fondo lo sucedido y lleven a los responsables ante la justicia”, dijo en un comunicado.

En un video difundido a través de las diversas redes sociales, que parece ser una grabación de seguridad dentro de las instalaciones del INM en Ciudad Juárez, muestra una llama en parte de una celda que se está llenando de humo, mientras los hombres patean desesperadamente los barrotes de una puerta cerrada.

En la grabación, de 30 segundos de duración, tres personas en lo que parecen ser uniformes oficiales pasan caminando pero no intentan abrir la puerta. Al final del video, el humo es tan denso que ya no se puede ver la celda.