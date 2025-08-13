Hablando de caballada gorda o flaca, o en este caso de corcholatas premiadas o con la etiqueta de ‘suerte para la próxima’, se vio venir una rebelión en el cobertizo de la 4T en Sinaloa. Cuando a Rocha Moya le faltan más de dos años en el ejercicio de la titularidad del Ejecutivo estatal, hubo el ánimo de desestimarlo como factor de decisión...

A los aspirantes del Movimiento Regeneración Nacional a contender por los cargos de elección popular que estarán en juego en Sinaloa el primer domingo de junio de 2027 se les aplicó la regla futbolera de fuera de lugar, y les sacaron tarjetas amarillas que en caso de acumularse les podría significar hasta la expulsión en la carrera sucesoria en que andan desbocados. Inclusive, el desapego a la conseja de que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar les valió el jalón de riendas de parte de liderazgos cuatroteístas locales y nacionales que estropearon el emocionante hándicap en la cuadra guinda.

No se trata de una advertencia de trámite la que hizo Morena a los acelerados frente a los comicios de dentro de poco menos de 22 meses sino de la decisión de imponer medidas disciplinarias a quienes desafíen los tiempos partidistas, reten las precandidaturas ya definidas y pasen por alto el derecho que les corresponde a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Gobernador Rubén Rocha Moya al menos en dar el visto bueno.

Lo que ocurre es que hubo un mal cálculo político en aquellos que se creen con méritos para pelear por la gubernatura, presidencias municipales, diputaciones federales y locales, sin embargo, el aceleramiento en algunos casos no es porque tengan posibilidades de ser postulados ni mucho menos de ganar las alecciones. Sencillamente la mayoría se mueve por instinto de sobrevivencia sabiendo que de no hacer su luchita estarían desprendidos dentro de unos meses de la ubre presupuestal.

Hablando de caballada gorda o flaca, o en este caso de corcholatas premiadas o con la etiqueta de “suerte para la próxima”, se vio venir una rebelión en el cobertizo de la 4T en Sinaloa. Cuando a Rocha Moya le faltan más de dos años en el ejercicio de la titularidad del Ejecutivo estatal, hubo el ánimo de desestimarlo como factor de decisión a tal grado de que el dirigente estatal de Morena, Édgar Barraza Castillo, salió a advertir que los aprontados y precipitados podrían perder sus derechos partidistas y ser expulsados.

Por esa advertencia tuvieron que bajarle los pretensos dos rayitas al precoz proselitismo que empezaba a generar enconos en Morena. Inclusive, a la casi cantada candidatura de Imelda Castro le afectó la también precipitada desobediencia a la filosofía popular encarnada en José Alfredo Jiménez ya que andaba más acelerada que el caballo blanco que un domingo salió de Guadalajara con la mira de llegar al norte.

Sin embargo, Imelda Castro tiene motivos sobrados para comenzar a proyectarse en la intención del voto pues es la única que ya recibió luz verde de Morena, desde que desairó la distinción de presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y decidió apostarle todo al eventual abanderamiento como candidata a Gobernadora. No es que tenga la postulación en la bolsa, es la que lleva la delantera en el respaldo morenista previo a la encuesta de marzo que decidirá al pretenso o pretensa.

Llama la atención el hecho de que después del manotazo sobre la mesa que dio el partido en el poder, el proselitismo regresó a su nicho natural que son las redes sociales. Pero no todos, siendo la excepción la Diputada federal Graciela Domínguez quien al rendir su informe de labores el 9 de agosto en Mazatlán convirtió el evento de rendición de cuentas en plataforma de lanzamiento del plan para suceder a Rocha en el cargo, frente al Gobernador presente en el acto.

Domínguez estrenó entre porras de claro futurismo algunas frases ideales para una campaña. “Al pueblo nos debemos y al pueblo debemos cumplirle”, “hay mucho pueblo y mucho gobierno en Sinaloa frente al combate a la delincuencia”, “hoy México es otro, más solidario y humano con mejores salarios y programas sociales y de combate a la pobreza”. Y no escatimó en elogios para los dos factótums, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que decidirán la candidatura a Gobernadora.

No nos sigan que esto no es campaña anticipada. Al paso que van los acelerados, Morena tendrá más aspirantes que electores en el propósito de retener la Gubernatura. Es decir, cada día surgen en Sinaloa más pretendientes a llevar el timón del estado a partir del 1 de octubre de 2027. Se podría decir que dispone aquí de más “tiradores” que los que portaban los indígenas armados con resorteras que movilizó Miguel Hidalgo durante la Guerra de Independencia, en apoyo a “El Pípila” en la toma de la Alhóndiga de Granaditas.

¿Y Rocha? Pues a nadie le gusta que lo despidan antes de que uno deba irse.