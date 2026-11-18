Miguel de Unamuno insistió en la necesidad de leer con dedicación y constancia, porque si no se lee se agota el venero del alma y hasta puede provocar una indigestión.

Los comentarios que se vierten sobre los temas que se abordan en esta columna, constituyen un nutritivo estímulo que retroalimenta y fortalece la comunicación que mantenemos diariamente con los lectores. Hay personas que me hacen llegar sus comentarios a través de Facebook, mientras que otros los encauzan a través de este medio informativo, Noroeste, como es el caso del estimado amigo Javier Pineda Mendi.

Sobre el tema de ayer, “La felicidad de la lectura”, me escribió un breve correo electrónico en el que citó una conocida frase, que se utiliza para motivar a la juventud a incursionar en el gozo de la lectura: “Si lees poco serás como muchos. Si lees mucho serás como pocos. Con esto trato de convencer a los jóvenes que se pongan a leer. Saludos”.

La frase citada por Javier es del dominio común, pero existen muchas otras alentadoras frases de autor que incitan al gozo y satisfacción de leer. Recordaremos algunas: “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”, que aparece en el capítulo XXV de la Segunda parte de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra.

Asimismo, Miguel de Unamuno insistió en la necesidad de leer con dedicación y constancia, porque si no se lee se agota el venero del alma y hasta puede provocar una indigestión: “Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee”.

El agudo filósofo francés René Descartes, ampliamente conocido por su duda metódica, expresó en la primera parte de su Discurso del método: “La lectura de todos los buenos libros es como una conversación con los mejores hombres de los siglos pasados” (hombres y mujeres, claro está; recordemos que en ese tiempo no se utilizaba el lenguaje incluyente).

¿Participo gozoso en el banquete de la lectura?