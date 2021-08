Titanic

A propósito de la frustrada aventura reciente del youtubero mexicano Alan Estrada (Alan por el mundo, sus patrocinadores pagaron 150 mil dólares y Alan ni siquiera se sumergió en el batiscafo “Titán”, que sufrió graves contratiempos), Octavio Díaz Aldret nos dice: “Otro pasajero de primera clase, fallecido en el hundimiento del Titanic, fue William Thomas Stead.

Stead fue un pionero del periodismo de investigación en el Reino Unido. Stead fue una figura compleja que en 1886 publicó un cuento corto How the Mail Steamer Went Down in Mid Atlantic by a Survivor (Cómo el vaporizador de correo se hundió en el Atlántico medio, por un superviviente).

A esa publicación, Stead agregó el siguiente editorial: ‘Esto es exactamente lo que podría suceder y sucederá si los transatlánticos se envían al mar sin botes salvavidas suficientes’ !?

Stead fue amigo muy cercano de Cecil Rhodes -fundador de Rhodesia (Zimbabue y Zambia) y de la compañía de diamantes De Beers, e impulsor del proyecto de la línea ferroviaria El Cairo-Ciudad del Cabo-, aunque por su posicionamiento en la Segunda Guerra Boer se distanciaron definitivamente. Stead acudía a EU a invitación del Presidente Taft, para asistir a un Congreso de Paz.