Por lo pronto, nosotros estamos cerrando ciclo, y planeando este 2023 que se espera con muchos retos y maravillas en favor de nuestro país si las sabemos aprovechar: México como gran destino de inversión y turístico, fortalecer las cadenas de suministro con Norteamérica y aumentar el contenido nacional en nuestra producción como país.

Termina el año y así como en lo personal los seres humanos toman decisiones y realizan planes, políticamente un grupo que se dice ciudadano ha hecho lo mismo en la arena de la vida pública vía “AmorxMéxico”.

La estructura se describe como una organización sin precedentes y genuinamente ciudadana e innovadora y presume que harán política sin políticos. No obstante, y por lo que aparece en redes, la utilización de estos medios inició en septiembre del 2021 y pues de entrada ya le siguen muchos políticos, entre los que están varios bastante tradicionales y asociados a partidos políticos, como lo son la compañía Cemex, el ex diputado Hernán Salinas, Jaime Rochín, Liébano Sáenz, Adrián LeBarón, por nombrar algunos.

Mas la cosa no para ahí, sino que, a pesar de decir que harán política de forma distinta, por lo menos en lo que ponen en las redes lo hacen de una forma bastante típica también, a pesar de tener una propuesta de visión o plan nacional de desarrollo del 2025 al 2050 y buscar políticas públicas transexenales.

Una de las propuestas que traen listada es un cambio radical al pasar del sistema actual a uno semiparlamentario. Además tienen como propuesta participar en la elección del 2024 con alguien que no esté hoy por hoy en un partido político y quien da la cara en el grupo es un doctor Roberto Aparicio.

Hasta aquí las cosas aparentemente novedosas, pues en realidad uno no tiene control de quien te sigue o no en las redes. Sin embargo, para ser un cambio, han caído ya de entrada en la forma tradicional de enfrentar la política y de presentar, no propuestas, sino críticas muy básicas al Presidente en turno.

Hace unos días criticaron el AIFA y su inversión ligada al Ejército como tema novedoso, descalificaron a la maestra Delfina como corrupta y a la Monarquía del Mazo, critican al gobierno actual y defienden al INE con los argumentos tradicionales que ha venido utilizando la Oposición desde antes de su marcha. Por hoy, nada peculiar.

Por otro lado hablan de la unión y reconciliación “haciendo a un lado a los que han creado la polarización y por tanto, así lo dicen, lo que huela a AMLO a quien dicen escuchan todos los días y al igual que al resto de los miembros del PRIAN los juzgan incapaces”.

Entonces, este grupo que aún no da formalmente la cara está planeando una gran participación “distinta” haciendo cosas muy tradicionales.

Pues como todo, iniciar un año da posibilidades de planear y hacer cambios en la vida o por lo menos en lo que se planea a inicio de cada año. Esperaremos ver qué tan novedosos son este grupo y sus miembros, que tiene todo el 2023 para planear y “sorprender”.

Por lo pronto, nosotros estamos cerrando ciclo, y planeando este 2023 que se espera con muchos retos y maravillas en favor de nuestro país si las sabemos aprovechar: México como gran destino de inversión y turístico, fortalecer las cadenas de suministro con Norteamérica y aumentar el contenido nacional en nuestra producción como país. Adicionalmente, se tiene frente a los mexicanos dos elecciones, las previas a la elección del 2024, en donde Coahuila y el Estado de México serán una antesala no solo de probabilidades de lo que puede pasar en el 2024 sino también sobre la actuación del INE tan platicado y activo en este 2022. Adicionalmente, el 2023 tiene en la mesa el nombramiento de la cabeza de la Suprema Corte de Justicia. En fin, un año muy movido y lleno de maravillosas oportunidades y grandes retos.

Yo en lo individual, cierro agradecida con la vida por tantos aprendizajes, amistades, cariño y retos enfrentados. Estoy lista para planear mi 2023 y sé que inició ya con tareas en puerta que van desde trabajo en Hermosillo, Michoacán y Sinaloa.

Los invito a crear desde ya la mejor versión de sí mismos para este 2023 y sobre todo aportar a su comunidad esa buena vibra que hace que quienes estén con nosotros saquen también lo mejor de ellos. Por ello dejo aquí esto de Roberto Colmenares: “Me rompió el corazón en mil pedazos, pero sigo aquí amando de mil formas. Me he reconstruido y soy una mejor versión de mí. Y el simple hecho de que me hayan roto el corazón no significa que no volveré a amar de nuevo”. Así deben ser nuestros inicios en todos los sentidos, metafóricos y no. Feliz Año, listos para un nuevo comienzo.