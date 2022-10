$!‘Alito’, Lilly, Zavala... el Presidente lanza lista de aspirantes opositores a 2024

“Hay que ponerlo. Sí, pero todavía no se sabe si es culpable o no. Es presunto. 43 entonces. Pues así está. Hay bastantes. Se tienen que poner de acuerdo. Ya cumplimos ya nosotros, nada más agrega a Cabeza de Vaca”, pidió a su equipo de Comunicación Social.

“Había yo quedado hablar de los candidatos. ¿Se acuerdan que quedamos en que ya no iban a haber ‘tapados’, ni ‘dedazo’? Vamos todos a hacer historia. Todos estamos haciendo historia. ¿Se acuerdan de aquello de que ‘el que se mueve no sale en la foto’?”, preguntó a los representantes de los medios de comunicación desde Palacio Nacional.

1.- “Promover una amplia unidad democrática en torno a un programa de las causas ciudadanas para enfrentar y derrotar al actual Gobierno y tener el triunfo en 2024. No tengan duda, eh. No tengan duda: los vamos a derrotar en el 24”.

Carla Érika Ureña, vocera de UNE, consideró que “es la hora de la ciudadanía. Todas y todos estamos llamados a ser protagonistas en la construcción de un México próspero, justo e incluyente. No podemos esperar a que los políticos y los partidos se pongan de acuerdo para convertirse en forjadores de un mejor México. Es tiempo de tomar la iniciativa para proponer una nueva visión de país. Insistimos: los ciudadanos debemos pasar de la queja a la acción”.

A su vez, el exgobernador Carlos Medina Plascencia, vocero de Unidos por México, declaró que “el resultado electoral en 2018 no se explica sin los errores y excesos de gobiernos que no supieron enfrentar con éxito los desafíos del presente” y que a pesar de sus logros y avances evidentes, “esos gobiernos no pudieron abatir la pobreza, disminuir la corrupción y establecer la paz en todo el país. Somos también responsables de lo que no se hizo bien y enfrentamos el desafío de corregir el camino. Ahora estamos de cara a un sexenio lleno de infamias y errores cuyo tamaño es el de una enciclopedia”.

En tanto, Gustavo de Hoyos, vocero de Sí por México, recordó que los partidos políticos de oposición “a pesar de sus diferencias comparten una visión común: proteger la democracia, preservar el Estado de Derecho, acabar con la polarización y construir las bases del progreso, la paz y la seguridad”.

También recapituló que en 2021 “los electores decidieron retirarle la confianza al Gobierno y que con la alianza se lograron dos millones más de votos que el partido oficial y sus aliados”.