Frankenstein, de Guillermo del Toro, una película para estas fechas (2)

Guillermo del Toro se pregunta: ¿quién es el verdadero monstruo: el ser que tiene una apariencia aterradora o el hombre que, a pesar de su inteligencia y educación, es incapaz de sentir compasión?

Continuamos la reseña de la película escrita y dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro, basada en la novela homónima de Mary Shelley de 1818, Frankenstein (Estados Unidos, 2025), la historia del cirujano Víctor Frankenstein, que asume el proyecto de vencer a la muerte.

¿Un ‘monstruo’ está obligado a estar solo por el resto de su vida?

Tras la partida durante el invierno del resto de la familia, la criatura se hace amiga del anciano ciego, quien le enseña a leer y hablar con fluidez. Regresa al laboratorio de Víctor y encuentra notas que confirman la naturaleza de su creación y la dirección de la finca donde ahora vive este. Al volver a la granja, encuentra que el anciano está siendo atacado por lobos; la criatura lucha contra ellos y consuela a su amigo moribundo antes de huir de la familia que regresa.

La criatura, al darse cuenta de que no puede morir y que entonces, va a pasar la eternidad solo, confronta a Víctor, en la noche de la boda de William y Elizabeth, exigiéndole que le cree una compañera. Víctor se niega, expresando su disgusto y arrepentimiento por haberle dado la vida. La criatura ataca a Víctor, Elizabeth la abraza y ella de manera accidental recibe el disparo que Víctor dirige a la criatura. La criatura ahuyenta a los invitados. La criatura lleva a Elizabeth a una cueva y la consuela en sus últimos momentos.

Víctor persigue a la criatura hasta el Ártico, donde fracasa en su intento de matarla con dinamita, y es cuando es descubierto por la tripulación de Anderson. De vuelta al presente, la criatura aborda el barco y Víctor se disculpa por su crueldad antes de morir. Perdona a Víctor, y empuja el barco para liberarlo del hielo, y Anderson anuncia a la tripulación que regresan a casa. La criatura observa cómo el barco navega hacia el amanecer, extendiendo la mano para abrazar la luz del sol como Victor le enseñó.

En el Frankenstein de Guillermo del Toro, contrario a todas las otras versiones del cine, aflora su interioridad y su sensibilidad moral superior a la de algunos seres humanos que la rodean. A través de esta criatura aborda la vida de los individuos que viven al margen de la sociedad, y representa al ser humano que desea ser amado, pero que encuentra constantemente barreras para integrarse en la comunidad.

Su aspecto físico se convierte en motivo de exclusión, y su diferencia es interpretada como una amenaza antes de que los demás conozcan su verdadera naturaleza. Del Toro se pregunta: ¿quién es el verdadero monstruo, el ser que tiene una apariencia aterradora o el hombre que, a pesar de su inteligencia y educación, es incapaz de sentir compasión?

Del Toro, con la película, plantea una crítica a los prejuicios sociales. La criatura es juzgada por su apariencia antes de que los demás puedan conocerla. La película muestra cómo el miedo a lo diferente puede producir exclusión y cómo esa exclusión puede contribuir a generar la misma violencia que la sociedad pretende combatir.

Es también una meditación sobre la soledad, el rechazo, la responsabilidad y los límites de la ambición humana, e invita a reconsiderar el significado de qué es lo monstruoso. En lugar de preguntarnos únicamente qué aspecto tiene un monstruo, donde el real sin amar, conocer sin comprender y ejercer poder sin compasión son formas de fracaso que pueden convertir al ser humano en el más peligroso de los monstruos.

Frankenstein

Título original: Frankenstein

Producción: Estados Unidos, 2025

Dirección: Guillermo del Toro

Guión: Guillermo del Toro con base en la novela homónima de Mary Shelley de 1818.

Fotografía: Dan Laustsen

Música: Alexandre Desplat

Con: Oscar Isaac; Christian Convery; Mia Goth; Jacob Elordi; Felix Kammerer; Lars Mikkelsen; Christoph Waltz; Charles Dance; Lauren Collins; David Bradley; Sofía Galasso; Ralph Ineson; Burn Gorman (...)