En esta nuestra conversación número 28, al General de División Carlos Gaytán Ochoa (Ciudad de México, 1948) le pregunto: ¿Es posible distinguir entre las Fuerzas Armadas como órganos del Estado y estas mismas como parte del Gobierno?
Y me responde que, a lo largo de su carrera, esa pregunta se la han planteado en muchas ocasiones y en distintos foros en los que ha tenido el privilegio de ser invitado y sostiene que la respuesta está “sujeta a debate porque cada uno tiene su propio criterio al respecto”, aunque no siempre comparta algunas de las posiciones.
El General, quien fue Subsecretario de la Sedena en 2010-2012, afirma que “la Constitución establece que se debe promover y desarrollar el buen vivir y la felicidad de TODOS LOS MEXICANOS, realizar una vida digna, segura, libre, tranquila, afectiva, en un ambiente de paz, progreso individual y colectivo, democracia participativa plena, equidad y justicia social.
“Y también, proteger la vida digna y los derechos de TODOS LOS MEXICANOS defendiéndolos de cualquier amenaza a su dignidad física o psicológica y tomando las medidas necesarias para corregir las acciones que atenten contra ellos”.
A partir de esta normatividad, “pretendo despojar mi pronunciamiento de toda carga ideológica o política que solo contaminaría la respuesta que pueda dar”.
A partir de estos propósitos constitucionales, el general plantea que “todos los objetivos nacionales que garantiza la Constitución tienen carácter general, global, universal, es decir, carece de parcialidad o sectarismo. No se gobierna solo para quienes votaron por los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo. De ese modo se cumple con el mandato constitucional”.
Y afirma: “Las Fuerzas Armadas, según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), constituyen parte del Poder Ejecutivo y por ello es posible equivocarse creyendo que entonces son alineados orgánicamente con el partido político que llevó al gobierno a sus titulares. Sostengo que es una equivocación porque al juramentar o protestar lealtad al país, sus instituciones y sus leyes, lo hacen ante la representación del Soberano y se les advierte que de no cumplir la encomienda podrían incluso ser sancionados (que la nación se los demande). Las Fuerzas Armadas son y deben ser apolíticas, su normatividad particular así lo explicita”.
Y reconoce que “debe ser sumamente difícil para un titular del Alto Mando mantenerse alejado y a salvo de presiones e incluso tentaciones políticas, sin por ello disminuir un ápice la lealtad al Mando Supremo y al Pueblo de México. Puedo decir que ha habido quienes equivocaron el rumbo o escucharon el canto de las sirenas constituyéndose en un elemento más del régimen en turno”.
Me dice que su respuesta a la pregunta que le hice en un inicio es que sí “es posible y sustentable decir que las Fuerzas Armadas en general son parte de los órganos del Estado y, asimismo, parte del gobierno en funciones desde el Poder Ejecutivo. Son uno y lo mismo”, pero sin que las Fuerzas Armadas asuman una posición política partidista.