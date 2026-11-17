El General Carlos Gaytán Ochoa sostiene que las Fuerzas Armadas forman parte del Estado y del Gobierno, pero deben mantenerse al margen de la política partidista. También advierte sobre los riesgos de que sus mandos se conviertan en elementos del régimen en turno

En esta nuestra conversación número 28, al General de División Carlos Gaytán Ochoa (Ciudad de México, 1948) le pregunto: ¿Es posible distinguir entre las Fuerzas Armadas como órganos del Estado y estas mismas como parte del Gobierno?

Y me responde que, a lo largo de su carrera, esa pregunta se la han planteado en muchas ocasiones y en distintos foros en los que ha tenido el privilegio de ser invitado y sostiene que la respuesta está “sujeta a debate porque cada uno tiene su propio criterio al respecto”, aunque no siempre comparta algunas de las posiciones.

El General, quien fue Subsecretario de la Sedena en 2010-2012, afirma que “la Constitución establece que se debe promover y desarrollar el buen vivir y la felicidad de TODOS LOS MEXICANOS, realizar una vida digna, segura, libre, tranquila, afectiva, en un ambiente de paz, progreso individual y colectivo, democracia participativa plena, equidad y justicia social.

“Y también, proteger la vida digna y los derechos de TODOS LOS MEXICANOS defendiéndolos de cualquier amenaza a su dignidad física o psicológica y tomando las medidas necesarias para corregir las acciones que atenten contra ellos”.

A partir de esta normatividad, “pretendo despojar mi pronunciamiento de toda carga ideológica o política que solo contaminaría la respuesta que pueda dar”.

A partir de estos propósitos constitucionales, el general plantea que “todos los objetivos nacionales que garantiza la Constitución tienen carácter general, global, universal, es decir, carece de parcialidad o sectarismo. No se gobierna solo para quienes votaron por los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo. De ese modo se cumple con el mandato constitucional”.