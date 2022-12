Me parece un muy buen momento para hablar del equipo de futbol Forest Green Rovers, el cual es el primer equipo de futbol con una alimentación totalmente basada en plantas, así como es el equipo de futbol más ecológico del mundo.

El futbol es un deporte que sin duda levanta pasiones y no deja a nadie indiferente y este mundial en Qatar no es la excepción, pero más allá de cualquier tema político al respecto, me parece un muy buen momento para hablar del equipo de futbol Forest Green Rovers, el cual es el primer equipo de futbol con una alimentación totalmente basada en plantas, así como es el equipo de futbol más ecológico del mundo.

Este Club es un equipo inglés de quinta división que a través de los años ha sufrido una transformación asombrosa, ha sido gradual pero progresiva e impactante, el primer paso que dio el equipo fue cambiar los hábitos alimenticios de los jugadores con una dieta que fue mutando poco a poco. En primera instancia se quitó la carne roja y paulatinamente se implementó una dieta totalmente basada en plantas; existen comentarios de diversos jugadores que aseguran que después de este cambio se sentían más ligeros y se recuperaban más rápidamente en el campo de juego.

Después de este cambio, el equipo de futbol quiso realizar un impacto en los hábitos de su comunidad y la medida no alcanzó solo a los deportistas ya que en una segunda instancia involucró a los hinchas también y las instalaciones empezaron a ofrecer hamburguesas y perros calientes con carne vegetal, posteriormente empezaron a substituir los lácteos con opciones como leche de soya y almendras y actualmente la sidra y la cerveza que manejan son también aptas para veganos ya que la finalidad del equipo es disminuir el impacto ambiental que producen.

Como si esto fuera poco, además ¡sus instalaciones son totalmente sustentables también!, utilizan un césped sin pesticidas que es cortado con un robot alimentado por energía solar y para regarse se utiliza una cisterna que acumula agua de lluvia, la iluminación del estadio utiliza paneles solares, la pintura de las instalaciones es libre de químicos y en todas sus impresiones utilizan papel reciclado.

Las emisiones de carbono son un problema en el que también ha pensado este equipo, cuando se desplazan lo hacen en un camión eléctrico o con cero-emisiones, cuando tienen encuentros organizan viajes grupales para los aficionados.

Para acabar de sorprendernos, el uniforme del equipo también es acorde a su filosofía y han utilizado diferentes materiales desde el bambú hasta residuos de café molido y botellas de plástico reciclado.

Este equipo sin duda es una inspiración, ha sido premiado por la ONU con el “Momentum for Change”, premio que reconoce las acciones contra el cambio climático y sin duda nos demuestran que otra forma de vivir y disfrutar el futbol es posible.