Hoy, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, bajo la conducción de su director titular, Miguel Salmón del Real, y acompañada por los integrantes del Coro de Ópera de Sinaloa, que dirige Marco Antonio Rodríguez Badillo, y el Taller de la misma, estrenando a su nuevo director, José Manuel Chú, ofrecerá su concierto titulado Gala de Navidad.

El programa incluye una selección de temas clásicos y contemporáneos alusivos a esta festividad tan especial. Entre las piezas destacan: A Christmas Festival, de Leroy Anderson; Gesú Bambino, de Pietro A. Yon y orquestación de William Rider; Danza del Hada de Azúcar, de la suite de El Cascanueces de Tchaikovsky; además de Christmas Day, de Gustav Holst (ampliamente conocido por su Sinfonía Los planetas).

De igual forma, Sleigh Ride, de Leroy Anderson; Obertura Festiva, de Dmitri Shostakovich; O Holy Night (Cantique de Noël), de Adolph Adam; Polonesa (de la suite La noche de Navidad), de Nikolai Rimsky-Korsakov; Vals No. 2 (de la Suite para Orquesta de Variedades); Suite de Jazz N° 2, de Shostakovich, y The Many Moods of Christmas, de Robert Shaw y Robert y Russell Bennett.

El concierto tendrá lugar en el Teatro Pablo de Villavicencio, a las 20:00 horas. La entrada será libre, pero guardando las medidas y protocolos de sanidad. Además, atendiendo a su comodidad y disponibilidad, será transmitido en vivo por las páginas de Facebook del Instituto Sinaloense de Cultura y de la radio de la Universidad Autónoma de Occidente, así como por las señales abiertas del canal Antena Lince UAdeO 12.1 y por Megacable 112 y 1112.

El programa es selecto. No se reduce a los tradicionales villancicos, pues integra una amplia selección de los grandes compositores. En síntesis, es un concierto que no se debe de perder.

¿Preparo la Navidad?