Prepara la OSSLA Gala Navideña para este viernes, en el TPV

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes prepara la Gala Navideña que ofrecerá este viernes 10 de diciembre, a las 19:00 horas en el Teatro Pablo de Villavicencio, del Instituto Sinaloense de Cultura, con el cual abre el Festival Navideño Isic 2021.

En esa ocasión se contará con la participación del Taller y Coro de la Ópera de Sinaloa, bajo la dirección artística de Miguel Del Real, director titular.

El concierto organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura será con entrada libre a todo el público, guardando todas las medidas de sanidad recomendadas y con cupo limitado al 40 por ciento de la capacidad del teatro, y además se transmitirá en vivo, en señal abierta en el canal de televisión Antena Lince UAdeO 12.1 y por Megacable 112 y 1112, así como por las páginas de Facebook del Instituto Sinaloense de Cultura y de Radio UAdeO y UAdeOoficial.

Este concierto es la carta de presentación del tenor José Manuel Chu, como nuevo director del Taller de Ópera de Sinaloa, en sustitución del barítono mazatleco Armando Piña, quien dejó el cargo para retomar su brillante carrera internacional como cantante lírico, y participa además el Coro de la Ópera de Sinaloa, que dirige el barítono Marco Antonio Rodríguez.

El programa se integra con una selección de temas clásicos y contemporáneos, como son las piezas “A Christmas Festival”, de Leroy Anderson; “Gesú bambino”, de Pietro A. Yon (con orquestación de William Rider); “Danza del Hada de Azúcar” (de la suite “El Cascanueces”), de Piotr I. Tchaikovsky, y “Christmas Day”, de Gustav Holst.

Además “Sleigh Ride”, de Leroy Anderson; “Obertura Festiva”, de Dmitri Shostakovich; “O Holy Night (Cantique de Noël)”, de Adolph Adam; “Polonesa” (de la suite “La noche de Navidad”), de Nikolai Rimsky-Korsakov; “Vals No. 2” (de la Suite para Orquesta de Variedades) y “Suite de Jazz N° 2”, de Shostakovich, y “The Many Moods of Christmas”, de Robert Shaw y Robert y Russell Bennett.

El Festival Navideño Isic 2021 continúa el lunes 13 de diciembre, a las 18:00 horas, con el encendido del árbol de Navidad en las instalaciones del Centro Cultural Genaro Estrada y al terminar, una función de la pastorela “¿Dónde diablos está Belén?, a cargo de la agrupación Delta Teatro, bajo la dirección de Alejandro López.