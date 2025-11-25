¿Gasta en medicamentos que debería darle el IMSS, ISSSTE o el Hospital General?

Todo el trámite en la acción colectiva contra el IMSS es gratis y no tiene que pagar ni un centavo ni de gastos ni de honorarios.

Todos los derechohabientes del IMSS, ISSSTE y pacientes del Hospital General han pasado por el calvario de enfrentarse a la falta de los medicamentos que les recetan para aliviar los síntomas de sus enfermedades.

Ante ese problema, los derechohabientes y pacientes se ven en la necesidad de tener que comprarlos por su cuenta con el consecuente golpe a sus finanzas personales.

Pocos saben que, si usted se enfrenta a este problema, puede acudir a los tribunales para que le reembolsen lo que haya gastado en la compra de esos medicamentos.

Así es, las vías legales para recuperar su dinero son un juicio de amparo o sumarse a alguna acción colectiva ya iniciada o, incluso, iniciar junto con otras treinta personas afectadas su propia acción colectiva.

Para lo anterior necesitará, primero que nada, encontrar abogados expertos en amparo y en acciones colectivas, para lo cual puede hacer una búsqueda en internet.

Además, necesitará probar que hizo el gasto y esto se logra con las facturas de compra correspondientes a nombre del derechohabiente o paciente.

Si usted es derechohabiente del IMSS el trámite es más rápido y sencillo porque ya hay una acción colectiva iniciada contra esa institución con sentencia a favor y sólo tiene que enviar un email a mi dirección que aparece en esta colaboración para orientarlo y decirle qué debe hacer.

Todo el trámite en la acción colectiva contra el IMSS es gratis y no tiene que pagar ni un centavo ni de gastos ni de honorarios.

En caso de tener que reclamarle al ISSSTE o al Hospital General, el trámite es un poco más tardado porque hay que iniciar el amparo o la acción colectiva desde cero, pero eventualmente usted recibirá su reembolso más el reembolso de los gastos que vaya acumulando.

Y no se preocupe por los gastos y honorarios, si usted se anima a intentar que le reembolsen lo que gasto en medicamentos que no tienen las instituciones de salud señaladas, nosotros lo apoyamos pro-bono (gratis).