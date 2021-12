Aun en estas películas que, según la opinión de algunos pueden parecer cursis, está presente la trama del dolor que causa la enfermedad, sufrimiento o muerte del ser amado.

Historia de amor (Love story) es una película romántica filmada en 1970, protagonizada por Ali MacGraw y Ryan O’Neal, basada en el libro de Erich Segal y dirigida por Arthur Hiller.

En el elenco de esta película, clasificada entre las más románticas de todos los tiempos, actuó un jovencísimo Tommy Lee Jones. El inolvidable tema musical fue compuesto por Francis Lai.

Aun en estas películas que, según la opinión de algunos pueden parecer cursis, está presente la trama del dolor que causa la enfermedad, sufrimiento o muerte del ser amado.

Álex Rovira y Francesc Miralles escribieron un libro titulado: Un corazón lleno de estrellas, el cual no versa acerca del enamoramiento de una pareja, sino sobre cómo la hija de Rovira, llamada Mariona, nació con un grave problema de corazón. El primer diagnóstico no fue alentador: “No sabemos si tu hija vivirá y, si vive, no te puedo decir cómo quedará”.

Rovira le comentó a Miralles: “Quisiera contar una historia que navegue por las principales dimensiones del amor, Francesc. Una historia hecha de retales de amor para la esperanza, la belleza y la generosidad, un libro para las buenas personas. Un relato inspirado en una historia de amor que nace en Japón y acaba en España”.

En efecto, Rovira suspendió su viaje a Japón, donde presentaría su libro Los siete poderes. Escribió a su editora, Naomí Saito, informándole de la situación.

La editora le hizo llegar cientos de mensajes solidarios desde Japón. Incluso, un osito para la niña hecho con retazos de los vestidos que a una niña japonesa llamada Kokoro (ahora adolescente), le hicieron sus padres cuando nació enferma, también.

Bella historia de amor. “No por casualidad Kokoro, en japonés, se puede traducir como “corazón” o “alma”, indicó Rovira.

¿Vivo una historia de amor?