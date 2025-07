Ignacio Ellacuría, el filósofo y teólogo y jesuita (2)

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, elementos del Batallón Atlácatl irrumpen en la casa y asesinan a Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López. Y para que no hubiera testigos también asesinan a Elba Julia Ramos, que trabajaba con los jesuitas, y a la hija de ésta, Celina, de 15 años.

Continuando con la reseña de la biografía Ignacio Ellacuría (Fundación Emmanuel Mounier-Imdosoc-ISO, España, 2004), de José Luis Loriente Pardillo, sobre la vida y obra de este jesuita asesinado el 16 de noviembre de 1989 junto con otros compañeros por el Ejército de El Salvador.

**

En 1973 el Secretariado Social del Arzobispado de San Salvador le publica a Ellacuría su libro Teología política, obra que se editada en inglés en 1976, en Nueva York, bajo el título Freedom Made Flesh: The Mission of Christ and His Church. Y también en chino en Taiwán, donde vive uno de sus hermanos.

Funda el Centro de Reflexión Teológica (CRT) en la UCA en 1974 y es su primer director. Crea la maestría en teología y siempre da uno de sus cursos. Desde 1976 dirige la revista Estudios Centroamericanos (ECA) y a partir de 1979 es nombrado rector de la UCA y vicerrector de Proyección Social. Imparte cursos, dirige seminarios y dicta conferencias en América Latina, Europa y Estados Unidos.

El 12 de marzo de 1977, la ultraderecha salvadoreña asesina al Padre jesuita Rutilio Grande. El hecho impacta a los jesuitas. Semanas después, la organización Unión Guerrera Blanca ordena, bajo amenaza de muerte, que los jesuitas abandonen El Salvador. Nadie deja el país, pero Ellacuría, que está en Madrid trabajando con Zubiri, retrasa su regreso a agosto de 1978, por recomendaciones de sus superiores.

En 1979 se produce un Golpe de Estado de la Junta de Gobierno en El Salvador dirigido por jóvenes oficiales del Ejército. La UCA y Ellacuría apoyan el movimiento de los militares. El primer gobierno estuvo integrado por destacados académicos de la UCA, entre ellos su Rector, Román Mayorga, y su director de Investigaciones, Guillermo Ungo. El golpe y el gobierno que emana de él fracasan y la represión se incrementa.

Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador, es asesinado el 24 de marzo de 1980 por grupos de la extrema derecha. Al final de ese año son asesinados los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR). Ante el estado de cosas, Ellacuría sale del país bajo la protección de la Embajada de España en El Salvador.

Antes, amigos le habían dicho que su nombre estaba en una lista de personalidades que iban a ser asesinadas. Permanece en España trabajando con Zubri hasta abril de 1982. No está en el país cuando el 10 de enero de 1981 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) decreta la “ofensiva general” y formalmente inicia la guerra entre las fuerzas insurgentes y las Fuerzas Armadas.

La posición de Ellacuría es que de inmediato debería iniciar el diálogo entre las partes para restablecer la paz. Esta fue siempre su posición. No estaba a favor de la solución armada. En 1983, tras la muerte de Zubiri, Ellacuría es nombrado Director del Seminario Xavier Zubiri.

En 1984 junto con el teólogo jesuita Jon Sobrino, profesor del CRT de la UCA, funda la Revista Latinoamericana de Teología. En 1985, con Monseñor Rivera y Damas media para lograr la liberación de la hija del Presidente de la República, José Napoleón Duarte, secuestrada por la guerrilla, y de 22 presos políticos.

A nombre de la UCA, en los primeros días de enero de 1989 recibe en Barcelona, España, el Premio de la Fundación Comín, otorgado a la UCA de San Salvador. El 13 de noviembre está de regreso en San Salvador. Esa noche, elementos del Batallón Atlácatl del Ejército catean la casa de los jesuitas en la UCA.

Tres días después, en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, elementos del Batallón Atlácatl irrumpen en la casa y asesinan a Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López. Y para que no hubiera testigos también asesinan a Elba Julia Ramos, que trabajaba con los jesuitas, y a la hija de ésta, Celina, de 15 años.

Loriente Pardillo desarrolla, de manera sintética, la propuesta filosófica y teológica de Ellacuría. En el texto hay una introducción del autor y un prólogo de Manuel Cabada Castro, S.J. Para esta reseña he añadido datos biográficos que no están en el texto.

Ignacio Ellacuría

José Luis Loriente Pardillo

Fundación Emmanuel Mounier-Imdosoc-ISO

España, 2004

112